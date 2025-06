"S Priskem zase za titulem!" Fanoušci Spartu neopustili, v Česku je jich nejvíc

V absolutní sparťanské depresi končila letošní sezona fotbalové ligy, v níž si klub z Letné na poslední chvíli zajistil alespoň předkolo Konferenční ligy. Před novým ročníkem ale zní ze Sparty opět optimismus, podnícený nejen návratem úspěšného kouče Briana Priskeho. Borci v rudých dresech se budou moci i nadále opírat o svou fanouškovskou základnu, která je největší v republice.

Od posledního kola nadstavby fotbalové ligy neuběhl ani měsíc a nálada ve fotbalové Spartě už není tak ponurá. Na Letné si hodně slibují od návratu Briana Priskeho, kouče, který klub dovedl ke dvěma mistrovským titulům.

"Šlo to vidět od prvního dne, co sem přišel. Navíc přišel i nový realizák. Myslím si, že to hodně pomohlo. Vyčistilo se to a teď jsme všichni natěšení a hladoví na novou sezonu," tvrdí například krajní obránce Matěj Ryneš.

Návrat dánského kouče ale vítají i fanoušci. Od osmačtyřicetiletého trenéra si slibují oživení legendárního trojzubce Haraslín, Kuchta, Birmančevič či rovnou návrat na špičku ligové scény. Je znát, že ani po mizerné sezoně Sparta své fanoušky neztratila.

Dokládají to i čísla výzkumné agentury Ipsos. Podle průzkumu realizovaném na vzorku více než tisícovky účastníků napříč regionální příslušností, pohlavím či věkem, má Sparta v Česku nejvíce fanoušků, konkrétně 14 procent. Těsně za ní následuje Slavia (13 %), Plzeň (9 %), Baník Ostrava (8 %), Bohemians (6 %), Olomouc (5 %) a Liberec se Slováckem (3 %). Při započtení respondentů pouze z Prahy a Středočeského kraje má Sparta ještě větší náskok: 21 procent, Slavia je druhá (15 %), Plzeň třetí (9 %) a a čtvrtá Bohemka (7 %).

Letenští si udržují vedoucí pozici i v oblibě. Při výběru z osmi výše uvedených klubů k ní cítí největší sympatie téměř třetina obyvatel (31 procent), Slavii má v největší oblině čtvrtina lidí a třetí nejsympatičtější je Baník Ostrava (15 %). To, že šampioni z loňské a předloňské sezony umí vzbudit silné emoce, dokazuje i statistika neoblíbenosti: zatímco Spartu vnímá vyloženě negativně sedmnáct procent populace, u Slavie je to procent 14.

"Výsledky potvrzují silné postavení Sparty v českém fotbale. Značku zná přes devadesát procent populace a jako první si ji s fotbalem spojí téměř polovina Čechů. Dobře si vedeme také u žen či mladších ročníků, což nás těší. Zvlášť silné vnímání je vidět v Praze a Středočeském kraji, kde máme nejsilnější fanouškovskou základnu," komentoval výsledky výzkumu Pavel Jína, tiskový mluvčí Sparty.