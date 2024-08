Dukla neproměnila penaltu, na Julisce se radovali fotbalisté Jablonce

Jablonečtí fotbalisté zvítězili ve čtvrtém ligovém kole na hřišti pražské Dukly 2:0. Dominik Hollý a střídající Bienvenue Kamanikana z Burundi svými góly pomohli Severočechům v neúplné tabulce na páté místo. Střídající domácí hráč Jakub Barac neproměnil penaltu, ligový nováček prohrál po svém návratu mezi elitu třetí ze čtyř zápasů, z toho druhý doma.

Jablonec při poslední návštěvě na Julisce vyhrál 6:2, ale to už je šest let a Dukla tehdy nejvyšší soutěž opouštěla. Vysoké vítězství tehdy slavil i trenér Petr Rada, který dnes vedl do zápasu domácí.

Ve srovnání s porážkou na Spartě udělal v sestavě jedinou změnu, místo zraněného Šebrleho v záloze nastoupil Moulis.

V základní jedenáctce Jablonce se objevili Souček a Hollý a poprvé oblékl jeho dres v lize Puškáč po svém příchodu z Bohemians 1905 a odpykání třízápasového trestu z minulé sezony.

Hosté se v úvodu usadili na soupeřově polovině a Hollý v 10. minutě vypálil z dálky těsně nad břevno. Ale hra se brzy vyrovnala.

Na druhé straně si bosenský útočník Mešanovič, který před 12 lety vstoupil do české ligy právě v jabloneckých barvách, šikovně zpracoval v šestnáctce centrovaný míč, ale zamířil vedle levé tyče.

Hollý byl nejnebezpečnějším hráčem hostů, jeho dorážku zblízka ještě brankář Hruška zneškodnil, ale v poslední minutě prvního poločasu slovenský záložník po rozehraném přímém kopu proměnil nacvičený signál ve svůj druhý gól v této ligové sezoně.

Hned po změně stran málem přidal druhý zásah, když mu brankář Hruška při chybné rozehrávce předložil míč přímo na nohu. Jeho lob z dálky ale přelétl branku. Domácí gólman své zaváhání napravil a Nebylovu povedenou střelu vytáhl nad břevno.

Dukla byla blízko k vyrovnání v 78. minutě, kdy Martinec v šestnáctce fauloval Zeronika. Ale Barac kopl penaltu do středu branky a Hanuš už potřetí v této sezoně nejvyšší soutěže udržel čisté konto. Jinak moc práce neměl, protože domácí se kromě penalty za celý zápas netrefili mezi tyče.

Navíc v závěru inkasovali podruhé, o což se postarali střídající hráči. Kanamikana si narazil míč s Krulichem a ve své druhé ligové sezoně se poprvé zapsal mezi střelce v české nejvyšší soutěži.

4. kolo první fotbalové ligy:

Dukla Praha - FK Jablonec 0:2 (0:1)

Branky: 45. Hollý, 89. Kanakimana. Rozhodčí: Orel - Kotík, Dresler - Zelinka (video). ŽK: Peterka, Hašek (oba Dukla). Diváci: 2684.

Dukla: Hruška - Vondrášek, Hašek, Peterka, Ludvíček - Douděra (61. Pech), Lichý (61. Špatenka), Kozma, Moulis (46. Zeronik) - Hora (74. Barac) - Mešanovič (74. Matoušek). Trenér: Rada.

Jablonec: Hanuš - Souček (85. Cedidla), Tekijaški, Martinec - Čanturišvili, Beran, Nebyla (85. Kanakimana) , Polidar - Alégué (66. Fortelný), Hollý (77. Nardini) - Puškáč (85. Krulich). Trenér: Kozel.