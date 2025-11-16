Fotbal

Portugalci se bez Ronalda prostříleli na MS, Arménii naprosto zničili

Portugalští fotbalisté po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a postoupili na mistrovství světa, kde se představí posedmé v řadě.
Portugalský záložník Bruno Fernandes slaví jeden z devíti gólů v síti Arménie v utkání kvalifikace o postup na MS 2026
Portugalský záložník Bruno Fernandes slaví jeden z devíti gólů v síti Arménie v utkání kvalifikace o postup na MS 2026 | Foto: Reuters

Kanonádu při absenci potrestaného Cristiana Ronalda režírovali záložníci a autoři hattricků Joao Neves a Bruno Fernandes.

Po jednom gólu přidali stoper Renato Veiga a útočníci Goncalo Ramos a Francisco Conceicao.

Svěřenci španělského trenéra Roberta Martíneze mohli slavit postup už ve čtvrtek, jenže v Dublinu s Irskem prohráli 0:2 a dohrávali bez vyloučeného Ronalda.

Teď už se kapitán týmu může těšit na rekordní šestý start na MS, ale hrozí mu, že kvůli zatím neoznámenému disciplinárnímu trestu úvod turnaje nestihne.

Portugalci zaznamenali druhé nejvyšší vítězství v historii. Vyhrát vyšším rozdílem se jim povedlo jen v září 2023 proti Lucembursku (9:0).

Na druhém místě ve skupině skončili po velkém dramatu Irové, kteří v přímém souboji o účast v baráži zvítězili 3:2 v Budapešti nad Maďarskem.

Domácí tým, jemuž by stačila i remíza, dvakrát vedl, ale Troy Parrot pokaždé vyrovnal a v nastaveném čase dovršením hattricku sebral Maďarům šanci na účast na šampionátu.

Spoluhráč Matěje Šína z nizozemského klubu AZ Alkmaar v kvalifikaci vstřelil pět branek a všechny během listopadového srazu, protože byl také jediným střelcem čtvrtečního duelu s Portugalci.

V baráži se mužstvo islandského kouče Heimíra Hallgrímssona popere o první účast na MS od roku 2002.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:

Skupina F:

Portugalsko - Arménie 9:1 (5:1)

Branky: 30., 41. a 81. J. Neves, 45.+3. z pen., 52. a 72. z pen. Fernandes, 7. Veiga, 28. Ramos, 90.+2 Conceicao - 18. Spercjan.

Maďarsko - Irsko 2:3 (2:1)

Branky: 3. Lukács, 38. Varga - 15. z pen., 80. a 90.+6 Parrot.

Konečná tabulka:

1. Portugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. Irsko 6 3 1 2 9:7 10
3. Maďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. Arménie 6 1 0 5 3:19 3
 
před 27 minutami
„Je lepší být na vozíku než s komunisty.“ Jan Potměšil vzpomíná na revoluci a Havla
„Je lepší být na vozíku než s komunisty.“ Jan Potměšil vzpomíná na revoluci a Havla

Jan Potměšil vzpomíná na petici Několik vět, Palachův týden, 17. listopad 1989 i setkání s Havlem. Jak vidí tehdejší události dnes, v 59 letech?
před 31 minutami
Hudebník Konrád slavil na Blues Alive. Jeho harmonika zní na albech Pražského výběru
Hudebník Konrád slavil na Blues Alive. Jeho harmonika zní na albech Pražského výběru

U příležitosti svých nadcházejících 75. narozenin na festivalu vystoupil se svou kapelou Gumbo, hrál vlastní i převzaté skladby a dostal i dort.
Aktualizováno před 1 hodinou
Bartůňková předvedla kolaps, Nosková pak oživila české naděje. Drama rozhodne čtyřhra
Bartůňková předvedla kolaps, Nosková pak oživila české naděje. Drama rozhodne čtyřhra

České tenistky vyrovnaly v rozhodujícím utkání baráže v Poháru Billie Jean Kingové souboj s domácím Chorvatskem na 1:1.
před 1 hodinou
Islám tam sílí, jedná se jen s muži. Tajemná asijská země si vybírá mezi velmocemi
Islám tam sílí, jedná se jen s muži. Tajemná asijská země si vybírá mezi velmocemi

Uzbekistán láká turisty i zahraniční investice a uvolňuje režim pro své obyvatele. A je tu bezpečno, ujišťuje Petr Jurčík z místní pobočky CzechTrade.
Aktualizováno před 2 hodinami
Portugalci se bez Ronalda prostříleli na MS, Arménii naprosto zničili

Maďaři nezvládli boj o druhé místo, doma v přímém souboji proti Irsku dvakrát vedli, nakonec ale vyhráli hosté.
Ve florentském paláci bude sál pojmenovaný po Havlovi, odhlasovali akademici
Ve florentském paláci bude sál pojmenovaný po Havlovi, odhlasovali akademici

Inaugurace sálu se uskuteční při příležitosti 36. výročí zahájení sametové revoluce.
