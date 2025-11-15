Fotbal

Soupeř pro baráž? Analytici mají jasno. Tým, který seřezal Čechy, je lepší variantou

Jiří Škuba
před 2 hodinami
Že si čeští fotbalisté zajistili účast v baráži o postup na mistrovství světa, to není nikterak převratná novina. Přesto budou poslední zápasy kvalifikace klíčové: v duelu Česko - Gibraltar a v dalších nadcházejících utkáních se rozhodne, s kým a kde se Souček a spol. utkají ve dvoustupňovém boji o MS.
Tomáš Souček v utkání kvalifikace MS 2026 Chorvatsko - Česko
Tomáš Souček v utkání kvalifikace MS 2026 Chorvatsko - Česko | Foto: Reuters

Baráže se zúčastní celkem dvanáct týmů ze druhých míst kvalifikačních skupin, které doplní čtyři mužstva z Ligy národů. Ta před losem, který se uskuteční 20. listopadu, naplní čtvrtý koš, zatímco zmíněná dvanáctka se rozdělí do košů podle národních koeficientů.

A právě zde na český tým číhá nebezpečí. Slováci totiž v závěru včerejšího utkání se Severním Irskem vydřeli vítězství, na rankingu FIFA přeskočili Česko a bývalého federálního partnera odsunuli do třetího koše.

A to by byla pro boj o MS velmi citelná komplikace. Mužstva v baráži se totiž rozdělí do čtyř miniturnajů, které vytvoří vždy po jedné reprezentaci z každého koše. Týmy ze druhého se pak doma v semifinále utkají s protivníky z koše třetího. Jinými slovy: třetí koš rovná se utkání venku a s těžším soupeřem.

"Nejsem klidný. Nemáme v baráži jistotu druhého koše. Je pro nás rozhodující, abychom hráli semifinále doma. Necítím se úplně komfortně, co se týče play off," prohlásil generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.

Přestože jsou Češi v nevýhodné pozici, analytici z odborného serveru z Football Mets Data jim stále věří. Podle jejich predikce momentálně existuje 55procentní šance, že se svěřenci trenéra Jaroslava Köstla nakonec do druhého koše vmáčknou. Nejpravděpodobnější je pak podle prognóz domácí semifinálový zápas s Albánií (18 procent).

Na tým z Balkánského poloostrova Češi nemají dobré vzpomínky. V poslední kvalifikaci na ME svému soupeři v konečném zúčtování nestačili a porážka 0:3 z Tirany se řadí mezi jedno z nejhorších představení fotbalové reprezentace v novodobé historii. Doma skončilo utkání nerozhodně 1:1.

Nutno připomenout, že klíčovou podmínkou je v pondělí porazit posledního kvalifikačního soupeře Gibraltar. Dále pak bude záležet na ostatních zápasech: Češi se v žebříčku FIFA vrátí před Slováky, pokud ti v přímé bitvě o světový šampionát prohrají v Německu. Šance pro český tým by zvýšila i skutečnost, pokud by Bosna a Hercegovina bodovala v domácím utkání proti Rumunsku.

Vše zůstává otevřené, ale umístění v koších před losem hodně napoví. Druhý koš skýtá ideální scénář (Česko - Kosovo), ale i další reálné soupeře doma - Slovensko a zmíněnou Albánii. Horší varianta otevírá cestu do Maďarska, Skotska nebo Walesu.

 
Fotbalisté do 17 let se po prohře 0:2 s Itálií rozloučili s mistrovstvím světa

Čeští fotbaloví reprezentanti do 17 let prohráli v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa s Itálií 0:2 a s účinkováním na turnaji v Kataru se rozloučili. Svěřenci trenéra Pavla Drska drželi s…
Přečíst zprávu
