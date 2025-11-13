Fotbal

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

před 16 minutami
Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa. Obhájci stříbrných medailí se na vrcholném turnaji představí poosmé za sebou a stali se po Anglii druhým evropským týmem, který se na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku v příštím roce kvalifikoval.
Vyloučený Cristiano Ronaldo v Dublinu
Vyloučený Cristiano Ronaldo v Dublinu | Foto: Reuters

Prakticky jistě si na MS zahrají i stoprocentní Norové vzhledem k tříbodovému náskoku a výrazně lepšímu skóre oproti druhým Italům. Šanci postoupit dnes nevyužili Portugalci, kteří prohráli v Irsku 0:2 zápas, v němž dostal červenou kartu Cristiano Ronaldo.

Francouzi zůstali ve skupině D neporažení, v kvalifikaci o MS nebo ME neprohráli od roku 2019. V zápase, jenž se hrál ve výročí 10 let po útocích v Paříži, při nichž zemřelo 130 lidí, dnes skóroval dvakrát kapitán Mbappé a prosadili se i Olise a střídající Ekitiké.

Ukrajinci se v neděli v přímém souboji s Islandem, který dnes zvítězil 2:0 v Ázerbájdžánu, utkají o druhé místo v tabulce a účast v baráži.

Norové zvítězili 4:1 nad Estonskem a po nedělním zápase s Itálií budou slavit první účast na světovém šampionátu od roku 1998. Dvakrát se trefil kanonýr Haaland, který suverénně vede tabulku kvalifikačních střelců už s 14 góly. Útočník Manchesteru City celkově skóroval v šestnáctém z posledních 17 startů za klub i reprezentaci. Dvakrát se během povedené dvanáctiminutovky Norů prosadil i Sörloth a za hosty už jen snížil prvním reprezentačním gólem pardubický útočník Saarma.

Itálie vyhrála díky dvěma gólům v závěru 2:0 v Moldavsku a připsala si šesté vítěství za sebou. Před závěrečným utkáním proti Norsku jsou ale šance "Azzurri" na přímý postup mizivé: na vedoucí tým skupiny ztrácejí tři body a mají o 17 gólů horší skóre.

Ve skupině F si mohlo Portugalsko v případě vítězství na půdě Irska zajistit přímý postup, jenže v Dublinu prohrálo 0:2. Oba góly Irů vstřelil v prvním poločase spoluhráč Matěje Šína z AZ Alkamaar Troy Parrot.

Portugalci se ve druhé půli k obratu nezmohli, čemuž nepomohla ani premiérová červená karta Cristiana Ronalda v národním týmu. Čtyřicetiletý mistr Evropy z roku 2016 se ve vápně soupeře po hodině hry ohnal loktem, kterým jednoho z irských obránců zasáhl do hlavy. Jeden z nejlepší hráčů všech dob poté posměšně gestikuloval.

Po intervenci videa změnil hlavní rozhodčí svůj verdikt z původní žluté karty na červenou a karta se obrátila. Ronaldo měl na krajíčku, ironicky tleskal tribunám a domácí fanoušci si ho gesty vychutnali.

Maďarsko ve téže skupině zvítězilo gólem Vargy 1:0 v Arménii a živí postupové šance. K jistotě minimálně baráže mu stačí, když v neděli neprohraje na domácí půdě v Budapešti s Irskem.

Anglie, která je ve skupině K stále suverénní bez ztráty bodu a inkasovaného gólu, zvítězila 2:0 nad Srbskem. Srbům tím definitivně vyhasla naděje zahrát si alespoň baráž, což nezměnil ani nový kouč Veljko Paunovič po rezignaci předchůdce Dragana Stojkoviče.

Na druhém místě skupiny skončí s jistotou Albánie, která vyhrála 1:0 v Andoře a v baráži se popere o premiérový postup na světový šampionát.

Česko - San Marino (Jaroslav Köstl)

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:

Skupina D:

Baku: Ázerbájdžán - Island 0:2 (0:2)

Branky: 20. Gudmundsson, 39. Ingason.

Paříž: Francie - Ukrajina 4:0 (0:0)

Branky: 55. z pen. a 83. Mbappé, 76. Olise, 88. Ekitiké.

Tabulka:

1. Francie 5 4 1 0 13:3 13
2. Island 5 2 1 2 13:9 7
3. Ukrajina 5 2 1 2 8:11 7
4. Ázerbájdžán 5 0 1 4 2:13 1

Skupina F:

Jerevan: Arménie - Maďarsko 0:1 (0:1)

Branka: 33. Varga.

Dublin: Irsko - Portugalsko 2:0 (2:0)

Branky: 17. a 45. Parrot. ČK: 61. Ronaldo (Portug.).

Tabulka:

1. Portugalsko 5 3 1 1 11:6 10
2. Maďarsko 5 2 2 1 9:7 8
3. Irsko 5 2 1 2 6:5 7
4. Arménie 5 1 0 4 2:10 3

Skupina I:

Oslo: Norsko - Estonsko 4:1 (0:0)

Branky: 50. a 52. Sörloth, 56. a 62. Haaland - 65. Saarma.

Kišiněv: Moldavsko - Itálie 0:2 (0:0)

Branky: 88. Mancini, 90.+3 Esposito.

Tabulka:

1. Norsko 7 7 0 0 33:4 21
2. Itálie 7 6 0 1 20:8 18
3. Izrael 7 3 0 4 15:19 9
4. Estonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. Moldavsko 7 0 1 6 4:28 1
 
