Pohár se rozpadá. Dalších pět týmů odstoupilo z domácí fotbalové soutěže

Americký viceprezident Mike Pence, prezidentský kandidát demokratů Joe Biden a newyorský guvernér Andrew Cuomo si v pátek v New Yorku, na místě, kde stávala dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra (WTC), připomněli oběti teroristických útoků z 11. září 2001. Do někdejší dominanty New Yorku narazili před 19 lety teroristé s unesenými dopravními letadly, zahynuly tisíce lidí.

Biden a Pence se místo stisknutí ruky kvůli koronaviru pozdravili jen dotykem loktů. Oba měli roušku. Zhruba 200 osob se v New Yorku účastnilo ceremoniálu, při němž se nahlas četla jména téměř 3000 lidí, kteří zemřeli po nárazu dvou unesených letadel do WTC, třetího uneseného letounu do budovy Pentagonu a zřícení čtvrtého do pole u obce Shanksville v Pensylvánii po souboji cestujících s teroristy.