Podezřelý Nedvěd se po 21 letech rozloučil s Juventusem. Hodně jsem se naučil, řekl

Čtyři strany bývalé vládní koalice na Slovensku jednají o 30. září jako možném termínu konání předčasných voleb, řekl dosluhující premiér Eduard Heger.

Prezidentka Zuzana Čaputová podpořila konání parlamentních voleb už do letošního léta. Je ale prý připravena akceptovat i zářijový termín hlasování, které by mělo vyřešit politickou krizi po prosincovém pádu kabinetu. Čaputová také potvrdila, že jmenuje úřednickou vládu, pokud do konce ledna nebudou schválena příslušná rozhodnutí ohledně vypsání nových voleb.