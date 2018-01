Plzeň vstoupila do přípravy jasnou výhrou nad třetiligovým soupeřem

před 1 hodinou

Poměrem 3:0 vyhrála fotbalová Plzeň první přípravný zápas proti Ústí nad Orlicí.

Plzeň - Fotbalisté Viktorie Plzeň na úvod zimní přípravy porazili 3:0 třetiligové Ústí nad Orlicí. O vítězství vedoucího celku nejvyšší soutěže rozhodli Milan Petržela, Daniel Kolář a Michael Krmenčík. Za domácí také poprvé po příchodu z Olomouce nastoupil útočník Tomáš Chorý, který odehrál první poločas.

Plzeň se ujala vedení už ve třetí minutě po gólu Petržely. Do šance se dostal i Chorý, ale neuspěl. "Bohužel. Mohl jsem to okořenit gólem, ale nepodařilo se," řekl na klubovém webu útočník. "Bude se muset přizpůsobit (hernímu stylu), což vždy nějakou dobu trvá. Očekáváme od něj ale, že bude střelec a že se bude prosazovat více než třeba dnes. Předpoklady na to rozhodně má," přidal trenér Pavel Vrba.

V prvním poločase Plzeň také zkoušela nové rozestavení 3-1-4-2. "Budeme to zkoušet i nadále. Máme k dispozici široký kádr a nechceme, aby hráči hráli na nějakých nezvyklých postech," prohlásil bývalý reprezentační kouč.

Druhou branku přidal navzdory převaze až v 62. minutě Kolář po rychlém brejku a kombinaci na jeden dotek dvojice Jan Kopic, Krmenčík. Oba hráči si spolupráci zopakovali sedm minut před koncem, kdy Krmenčík vstřelil třetí gól. Vzápětí mohl dát čtvrtý, ale trefil tyč.

Víc vstřelených gólů by si přál i Vrba. "Na druhou stranu Ústí odehrálo zajímavé utkání, působilo velice organizovaně. Vyšší prohru by si asi nezasloužilo," uvedl kouč.

Viktoria Plzeň - Ústí nad Orlicí 3:0 (1:0)

Branky: 3. Petržela, 62. Kolář, 83. Krmenčík.

I. poločas: Sváček - Čihák, Hájek, Limberský - Živulič - Petržela, Ivanschitz, Čermák, Pilař - Bakoš, Chorý.

II. poločas: Sváček - Havel, Hubník, Piroch, Kovařík - Hořava, Hrošovský - Zeman, Kolář, Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.