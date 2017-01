Plzeň udolala čínský Yanbian. Poprvé nastoupila i posila Ivanschitz

před 1 hodinou

Jediný gól, navíc vlastní, rozhodl o vítězství fotbalistů Plzně nad klubem čínské superligy Yanbian Funde FC.

Benidorm (Španělsko) - Fotbalisté Plzně na závěr soustředění ve Španělsku porazili 1:0 devátý celek čínské superligy Yanbian Funde FC. Duel rozhodl v úvodu druhé půle vlastním gólem jeden z čínských obránců.

Plzeň měla původně hrát s korejským Ulsanem, ale ten měl problémy se zraněními, a tak se narychlo domluvilo střetnutí s Yanbianem, který kladl Viktorii odpor dobrou obranou. Navíc v 15. minutě mohl jít do vedení, po chybě brankáře Kozáčika ale čínský útočník netrefil prázdnou branku. Na straně Plzně nevyužil slibné příležitosti Poznar, neprosadili se ani Hlavatý, Bakoš či Hromada.

Do druhé půle nastoupila i nová posila Ivanschitz a už po čtyřech minutách šla Plzeň do vedení. Další z posil Janža odcentroval a jeden ze soupeřů srazil míč přesně do růžku vlastní branky. Viktoria hru kontrolovala, ale další gól už nepřidala. Ivanschitze totiž vychytal brankář.

Plzeň se ze soustředění vrátí v úterý, o týden později se do Španělska vydá znovu.

Přípravné fotbalové utkání ve Španělsku:

Viktoria Plzeň - Yanbian FC 1:0 (0:0)

Branka: 49. vlastní.

Sestava Plzně:

I. poločas: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Petržela, Hlavatý, Hromada, Zeman - Bakoš, Poznar.

II. poločas: Bolek - Řezník, Hájek, Hubník, Janža - Kopic, Hrošovský, Hořava, Kovařík - Ivanschitz - Krmenčík. Trenér: Pivarník.

