Pilař končí v Olomouci, Sigma mu novou smlouvu nenabídla

Bývalý reprezentační křídelní záložník Václav Pilař skončil v Olomouci.

Jednatřicetiletému fotbalistovi k 30. červnu vypršela smlouva a hanácký klub mu prodloužení nenabídl. Naopak další záložníci Tomáš Zahradníček a Ondřej Zmrzlý podepsali se Sigmou nové kontrakty. Olomoučtí o tom informovali na svém webu.

Pilařovi vypršela smlouva ještě před koncem aktuální ligové sezony, která se kvůli koronavirové pauze netradičně natáhla až do července. Účastník evropského šampionátu v roce 2012 přestoupil do Olomouce před dvěma lety z Plzně, ale i vinou pokračujících zdravotních problémů se v Sigmě příliš neprosadil. Ve dvou ligových sezonách dal pouze jeden gól.

Bývalý hráč německých týmů Wolfsburgu a Freiburgu se navíc vloni na podzim dostal do sporu s trenérem Radoslavem Látalem. Odchovanci Hradce Králové se nelíbilo, že kouč po jednom ze zápasů vysvětloval jeho absenci zraněním, což podle Pilaře nebyla pravda. Hráč byl následně přeřazen do B-týmu, ale v lednu se do áčka Sigmy vrátil.

Zatímco Pilař Sigmu opouští, další dva záložníci budou na Hané pokračovat. Šestadvacetiletý Zahradníček prodloužil smlouvu o jednu sezonu a jednadvacetiletý Zmrzlý podepsal nový kontrakt až do roku 2023.