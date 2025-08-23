Češi váleli za Lyon. Šulc nahrál na vítězný gól, Karabec skóroval

Trvalo to osm a půl roku, než se v Ligue 1 opět trefil český fotbalista. Posledním střelcem byl v únoru 2017 Jaroslav Plašil při výhře Bordeaux 4:0 nad Caen.
Lyon se díky druhé výhře s čistým kontem posunul do čela o skóre před Paris St. Germain. V příštím kole ho čeká v domácím prostředí derby "Choc des Olympiques" proti Marseille.
Francouzská fotbalová liga - 2. kolo:
Marseille - FC Paříž 5:2 (25. a 73. Aubameyang, 18. Greenwood z pen., 81. Höjbjerg, 90.+6 Vaz - 28. Kebbal, 58. Simon), Nice - Auxerre 3:1 (3. Boga, 25. vlastní Akpa, 76. Moffi - 21. Sinayoko), Lyon - Mety 3:0 (25. Fofana, 30. Tolisso, 74. Karabec).
Tabulka:
|1.
|Lyon
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|2.
|Paris St. Germain
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|3.
|Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|4.
|Monako
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5.
|Nice
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|6.
|Rennes
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Toulouse
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9.
|Angers
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|10.
|Auxerre
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|11.
|Brest
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|Lille
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|13.
|Nantes
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Lens
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Lorient
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|16.
|Le Havre
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|17.
|FC Paříž
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|18.
|Mety
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0