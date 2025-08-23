Fotbal

Češi váleli za Lyon. Šulc nahrál na vítězný gól, Karabec skóroval

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Olympique Lyon ve druhém kole francouzské ligy porazil i díky přispění českých fotbalistů Mety 3:0 a s šesti body vede tabulku. Skóre uzavřel střídající Adam Karabec, když dorazil hlavičku Tylera Mortona, která skončila na břevně. Karabcovi uvolnil místo na hřišti v 74. minutě Pavel Šulc, který přihrál na vedoucí gól Malicku Fofanovi. Druhou branku domácích zaznamenal Corentin Tolisso.
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu | Foto: Profimedia

Trvalo to osm a půl roku, než se v Ligue 1 opět trefil český fotbalista. Posledním střelcem byl v únoru 2017 Jaroslav Plašil při výhře Bordeaux 4:0 nad Caen.

Lyon se díky druhé výhře s čistým kontem posunul do čela o skóre před Paris St. Germain. V příštím kole ho čeká v domácím prostředí derby "Choc des Olympiques" proti Marseille.

Francouzská fotbalová liga - 2. kolo:

Marseille - FC Paříž 5:2 (25. a 73. Aubameyang, 18. Greenwood z pen., 81. Höjbjerg, 90.+6 Vaz - 28. Kebbal, 58. Simon), Nice - Auxerre 3:1 (3. Boga, 25. vlastní Akpa, 76. Moffi - 21. Sinayoko), Lyon - Mety 3:0 (25. Fofana, 30. Tolisso, 74. Karabec).

Tabulka:

1. Lyon 2 2 0 0 4:0 6
2. Paris St. Germain 2 2 0 0 2:0 6
3. Marseille 2 1 0 1 5:3 3
4. Monako 1 1 0 0 3:1 3
5. Nice 2 1 0 1 3:2 3
6. Rennes 1 1 0 0 1:0 3
Štrasburk 1 1 0 0 1:0 3
Toulouse 1 1 0 0 1:0 3
9. Angers 2 1 0 1 1:1 3
10. Auxerre 2 1 0 1 2:3 3
11. Brest 1 0 1 0 3:3 1
Lille 1 0 1 0 3:3 1
13. Nantes 1 0 0 1 0:1 0
Lens 1 0 0 1 0:1 0
Lorient 1 0 0 1 0:1 0
16. Le Havre 1 0 0 1 1:3 0
17. FC Paříž 2 0 0 2 2:6 0
18. Mety 2 0 0 2 0:4 0
 
Mohlo by vás zajímat

Plzeň od ztráty bodů zachránila penalta v nastavení, Slavia otáčela proti Pardubicím

Plzeň od ztráty bodů zachránila penalta v nastavení, Slavia otáčela proti Pardubicím

Schick na úvod bundesligy narazil. Vyhrál Hoffenheim s Coufalem a Hranáčem

Schick na úvod bundesligy narazil. Vyhrál Hoffenheim s Coufalem a Hranáčem

Celý stadion ztichl. Spáčil byl po srážce K.O., má pohmožděnou krční páteř

Celý stadion ztichl. Spáčil byl po srážce K.O., má pohmožděnou krční páteř

Slavia - Pardubice 3:1. Pražané dokonali obrat, hosté dohrávali v deseti

Slavia - Pardubice 3:1. Pražané dokonali obrat, hosté dohrávali v deseti
Fotbal sport Obsah Pavel Šulc FC Viktoria Plzeň Ligue 1

Právě se děje

před 3 hodinami
Ukázka síly. Kim Čong-un přihlížel odpálení nových protiletadlových raket

Ukázka síly. Kim Čong-un přihlížel odpálení nových protiletadlových raket

Zpráva přichází před pondělní schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem.
před 3 hodinami
Češi váleli za Lyon. Šulc nahrál na vítězný gól, Karabec skóroval
Fotbal

Češi váleli za Lyon. Šulc nahrál na vítězný gól, Karabec skóroval

Olympique Lyon ve druhém kole francouzské ligy porazil i díky přispění českých fotbalistů Mety 3:0 a s šesti body vede tabulku.
Aktualizováno před 5 hodinami
Plzeň od ztráty bodů zachránila penalta v nastavení, Slavia otáčela proti Pardubicím
Česká liga

Plzeň od ztráty bodů zachránila penalta v nastavení, Slavia otáčela proti Pardubicím

Fotbalisté Plzně v 6. ligovém kole udolali Karvinou 2:1 a ve třetím domácím utkání této sezony nejvyšší soutěže poprvé zvítězili
před 5 hodinami
Izraelský exministr tlačí na Netanjahua: "Vytvořme vládu, která vykoupí rukojmí."

Izraelský exministr tlačí na Netanjahua: "Vytvořme vládu, která vykoupí rukojmí."

Dočasná vláda národní jednoty by podle politika umožnila dohodu s Hamásem o propuštění zbývajících rukojmích.
před 6 hodinami
Záchranná operace přerušena. Ruská alpinistka se zlomenou nohou zůstává v horách
Zahraničí

Záchranná operace přerušena. Ruská alpinistka se zlomenou nohou zůstává v horách

Záchranný tým se při postupu zastavil ve výšce okolo 6100 metrů, odkud už jej dál nepustilo počasí.
Aktualizováno před 6 hodinami
Schick na úvod bundesligy narazil. Vyhrál Hoffenheim s Coufalem a Hranáčem
Fotbal

Schick na úvod bundesligy narazil. Vyhrál Hoffenheim s Coufalem a Hranáčem

Leverkusen v úvodním kole německé fotbalové bundesligy neudržel vedení a na domácí půdě podlehl Hoffenheimu 1:2.
před 6 hodinami
Celý stadion ztichl. Spáčil byl po srážce K.O., má pohmožděnou krční páteř
Česká liga

Celý stadion ztichl. Spáčil byl po srážce K.O., má pohmožděnou krční páteř

Dvaadvacetiletý obránce, který musel v 18. minutě střídat, se již vrátil z vyšetření v nemocnici.
Další zprávy