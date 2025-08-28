Olomouc nedala Malmö gól ani v domácí odvetě. Bude hrát Konferenční ligu

Skóre odvety v Olomouci otevřel v 62. minutě Daniel Gudjohnsen, v nastavení přidal druhý gól Emmanuel Ekong.
Sigma si účast v této fázi soutěže zajistila vítězstvím v domácím poháru a na evropskou scénu se vrátila po sedmi letech. Jména šesti soupeřů v hlavní fázi Konferenční ligy se olomoučtí fotbalisté dozvědí při pátečním losu. Malmö si v pohárech až na pátý pokus připsalo první výhru na české půdě.
Zápas začal ofenzivně s šancemi na obou stranách. Hostující Busanello přesně odcentroval a Jansson trefil hlavou břevno. Hráči Malmö se dožadovali gólu, odražený míč však nepřešel brankovou čáru. Hanáci vzápětí akci soupeře okopírovali. Hadaš odcentroval na zadní tyč, Huk měl před sebou už jen prázdnou branku, ale v těžké pozici hlavou přestřelil.
Otevřená partie pokračovala ve stejném duchu. Janošek přihrávkou mezi obránce vysunul Micheze, který technickou střelou trefil pouze brankáře Olsena. Také Malmö si vytvořilo podobnou šanci, Busanello ze strany neprostřelil Hrušku a ani Hakšabanovič s dorážkou neuspěl.
Ve druhém poločase Olsen s námahou vyrazil Dumitrescův pokus, později gólmana pověřil Janošek. Pak ale naděje Hanáků na postup definitivně zhasla. Aliho ránu ještě brankář Hruška vyrazil na tyč, jenže dorážející Gudjohnsen poslal míč do sítě.
Olomoučtí se ještě snažili aspoň o remízu, šance měli Vašulín či Růsek, ale gól nedali. Hruška podržel svůj tým při tutovce Gudjohnsena po rychlém brejku. Švédský mistr přesto udeřil ještě jednou. Střídající Ekong zakončil svůj nájezd a se štěstím překonal vyběhnutého gólmana.
Sigma si hlavní fázi pohárů na podzim zahraje poprvé.
Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:
Sigma Olomouc - Malmö FF 0:2 (0:0)
Branky: 62. Gudjohnsen, 90.+1 Ekong. Rozhodčí: Petrescu - Ghinguleac, Grigoriu - Coltescu (video, všichni Rum.). ŽK: Sylla, Huk - Djurič, Jansson, Ali. Diváci: 9508. První zápas: 0:3, postoupilo Malmö.
Olomouc: Hruška - Hadaš (84. Chvátal), Sylla, Huk, Dumitrescu - Breite (46. Dolžnikov), Langer (63. Růsek) - Mikulenka, Janošek, Michez (73. Šíp) - Tijani (46. Vašulín). Trenér: Janotka.
Malmö: Olsen - Stryger, Jansson, Rösler, Djurič - Hakšabanovič (65. Johnsen), Rosengren (76. Berg), Skogmar (84. Christiansen), Busanello - Ali (76. Ekong), Gudjohnsen. Trenér: Rydström.