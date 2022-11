Lewandowski na gól na MS dál čeká. Proti Mexiku nedal penaltu, zápas skončil remízou

Souboj fotbalistů Polska a Mexika přinesl druhý bezbrankový výsledek světového šampionátu v Kataru. Nic na něm nezměnila ani penalta, kterou v 58. minutě neproměnil polský útočník Robert Lewandowski.

Bez branek dopadl i odpolední zápas mezi Dánskem a Tuniskem ve skupině D.

Poláci se v sobotním druhém kole "céčka" utkají v Dauhá na stadionu Education City se Saúdskou Arábií, která v dopoledním duelu senzačně porazila 2:1 favorizovanou Argentinu. Jihoamerické mužstvo ve stejný den v Lusailu vyzve Mexiko.

"Zápas byl hodně vyrovnaný, kolem 60. minuty by byla ideální chvíle na gól. Mám z výsledku hořkosladký pocit, protože víme, že tři body by pro nás byly důležité. Ale na minulém šampionátu v Rusku jsme začali porážkou a pak už to bylo těžké. Všechno stále máme ve svých rukou," řekl novinářům polský trenér Czeslaw Michniewicz.

Úterní utkání se jako první na mistrovství světa odehrálo na stadionu, jehož součástí je 974 recyklovatelných přepravních kontejnerů. Arena bude po skončení turnaje rozebrána.

Do první větší šance se ve 12. minutě dostal Mexičan Moreno, který z těžké pozice hlavičkoval nad břevno. Polskou branku hlavou minul i Vega. Po průniku Gallarda zase odvraceli nebezpečí gólman Szczesny ve spolupráci s obranou.

Poláci často hledali čtyřiatřicetiletého útočníka Lewandowského, kterého si však mexická defenziva dobře hlídala. Brankář Ochoa tak byl celý první poločas prakticky bez práce. "V prvním poločase jsme měli hru pod kontrolou, bylo to v intenzitě. Ale svoje šance jsme nevyužili, nebyli jsme dostatečně precizní," litoval argentinský kouč Mexika Gerardo Martino.

Jeho svěřenci byli aktivnější i v úvodu druhého dějství. Lozanovu ránu si však pohlídal Szczesny. Poté však rozhodčí Beath po kontrole na videu nařídil pro Polsko penaltu po diskutabilním souboji Morena s Lewandowským.

Kanonýr Barcelony ale v největší šanci zápasu selhal a nepřekonal Ochou, jenž Lewandowského nepovedenou střelu vyrazil. Historicky nejlepší střelec polské reprezentace se 76 góly neskóroval ani ve svém čtvrtém utkání na MS.

"Něco takového se stalo i největším hráčům - Sócratesovi, Zicovi, Platinimu, Maradonovi… Ale je to velká škoda. Vím, jak moc chce Robert na mistrovství světa vstřelit gól. Není to pro něj jednoduché," uvedl kouč Michniewicz.

Poláci na MS neproměnili třetí pokutový kop za sebou. Před Lewandowským neuspěli Deyna (proti Argentině v roce 1978) ani Zurawski (proti USA v roce 2002).

Soupeře českého týmu v nadcházející kvalifikaci o Euro 2024 poté podržel Szczesny výborným zákrokem proti Martínově hlavičce. Další velkou příležitost už 39.369 diváků na stadionu nevidělo.

Mexiko tak posedmé za sebou neprohrálo zahajovací utkání na mistrovství světa, Polsko v něm naopak posedmé v řadě nezvítězilo. Mexičané neprohráli s Poláky v posledních sedmi duelech.

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru - skupina C (Dauhá, stadion 974):

Mexiko - Polsko 0:0

Rozhodčí: Beath - Shchetinin, Beecham - Evans (video, všichni Austr.). ŽK: Sánchez, Moreno - Frankowski. Diváci: 39.369.

Mexiko: Ochoa - Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo - Herrera (71. Rodríguez), E. Álvarez, Chávez - Lozano, Martín (71. Jiménez), Vega (84. Antuna). Trenér: Martino.

Polsko: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszyňski - Krychowiak - Kamiňski, Zieliňski (87. Milik), S. Szymaňski (72. Frankowski), Zalewski (46. Bielik) - Lewandowski. Trenér: Michniewicz.