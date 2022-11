Lewandowského zahozená penalta mrzí. Musí se s tím vyrovnat sám, ví polský kouč

Polský Robert Lewandowski se po bezbrankovém duelu s Mexikem v úvodu fotbalového mistrovství světa jen těžko smiřoval s neproměněnou penaltou, z níž mohl zápas rozhodnout.

Přestože i po úterku stále čeká na premiérový gól na světovém šampionátu, snažil se zůstat pozitivní a věří, že se ho na turnaji dočká. Podporu má i u trenéra národního týmu Czeslawa Michniewicze.

"Byl jsem rozhodnutý střílet do strany. Dneska to nevyšlo, hodně to bolí, ale musíme se soustředit na další zápas - vyhrát ho a získat tři body," řekl kanonýr Barcelony v rozhovoru pro polskou televizi TVP Sport.

"Byl to vyrovnaný zápas. Získaný bod musíme respektovat, ale na druhou stranu je to škoda, protože jsme měli tu penaltu. V tom to hodně mrzí," dodal.

Lewandowski si přitom na pokutový kop věřil a před zápasem je speciálně trénoval. "Střílel proti našim brankářům a všechny penalty dal," uvedl Michniewicz.

"Myslím, že to bude muset strávit. Sám ví nejlépe, jak se s takovou situací vyrovnat. Já jako trenér i my všichni jako tým ho podpoříme, je jasné, že nám na turnaji ještě hodně pomůže. Doufám, že příští příležitosti, která se naskytnou, už promění v góly," dodal.

O premiérovou trefu na finálovém turnaji MS se může Lewandowski pokusit ve druhém zápase, v němž Poláci v sobotu nastoupí proti Saúdské Arábii.