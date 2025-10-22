Fotbal

Velké oslabení. Plzeň i Sparta přišly před pohárovými zápasy o kapitány

Aktualizováno před 1 hodinou
Kapitán fotbalistů Plzně Matěj Vydra neodletěl s týmem ke čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Římě proti AS. Sparta před duelem Konferenční ligy v Rijece přišla o kapitán Lukáše Haraslína.
Matěj Vydra
Matěj Vydra | Foto: Tomáš Liška

Zranění připravila Spartu i o záložníka Lukáše Sadílka, dlouhodobě mimo hru jsou Elias Cobbatu, Dominik Hollý a Magnus Kofod. Chybí i stoper Jakub Martinec, který do Sparty přišel až po uzavření pohárové soupisky.

Hyský doufá, že ztrátu nahradí

Jak dlouho bude třiatřicetiletý útočník Plzně Vydra mimo hru, zatím není jasné. Nový trenér Viktorie Martin Hyský věří, že mužstvo dokáže výpadek jedné z hlavních opor nahradit. Řekl to novinářům před odletem do italské metropole.

Vydru v sobotu při jubilejním 100. startu v české lize v 17. minutě ostře přišlápl domácí stoper Benson Sakala, sudí Jakub Wulkan zákrok jako nedovolený neposoudil.

Český reprezentant poté několik desítek sekund na trávníku viditelně kulhal, zápas nicméně dohrál. Zranění, které si ze souboje odnesl, mu ale zřejmě v nejbližších duelech nedovolí nastoupit.

Nový plzeňský kouč Martin Hyský uděluje při utkání s Bohemians pokyny obránci Janu Paluskovi

Vydra je od začátku sezony jedním ze dvou kapitánů Viktorie vedle zkušeného stopera Lukáše Hejdy, který už v základní sestavě nehraje. V sobotu na stadionu Bohemians při vítězné premiéře trenéra Hyského nastoupil po změně v rozestavení na pozici podhrota.

Se šesti brankami je aktuálně druhým nejlepší střelcem ligové sezony, i když dvě kola vynechal kvůli trestu za vyloučení. Prosadil se i ve dvou zápasech evropských pohárů a v MOL Cupu.

"Vypadnutí každého hráče z kádru je komplikace. U Matěje Vydry speciálně, protože je to hráč, který v poslední době táhne Plzeň. Má velmi dobrou formu. Na druhou stranu ten kádr je tady velmi dobře složený, šanci dostanou jiní hráči," řekl Hyský.

"Už když jsem sem přišel, tak moje první slova k týmu byla, že vidím a cítím, že tady jsou opravdu kvalitní hráči. Takže věřím, že i takovýhle výpadek nahradíme. Kdo zítra bude místo Matěje začínat, to si ještě necháme pro sebe," dodal padesátiletý trenér.

Haraslín si léčí zraněný kotník

Devětadvacetiletý Slovák Haraslín si zranil kotník proti Lucembursku v říjnovém kvalifikačním utkání o postup na mistrovství světa 2026. Kvůli tomu vynechal nedělní ligové utkání Sparty na Slovácku.

Dánský trenér Pražanů Brian Priske po zápase uvedl, že neví, kdy se rodák z Bratislavy vrátí do hry.

Letenský tým bude na hřišti obhájce chorvatského titulu postrádat i Sadílka, který do duelu na Slovácku zasáhl jako střídající hráč. Devětadvacetiletý středopolař se v úvodním utkání hlavní fáze Konferenční ligy podílel na výhře 4:1 nad irským týmem Shamrock Rovers gólem a asistencí.

 
Další zprávy