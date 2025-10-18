Plzeň i pod novým trenérem zase trpěla v přesile až do poslední chvíle, nakonec slaví

Oba týmy nastoupily v Ďolíčku v nezvyklém rozestavení. Plzeň po příchodu Hyského vyrukovala ve formaci se čtyřmi obránci a zadák Spáčil netradičně operoval na pozici defenzivního záložníka.
Bohemians naopak hráli na tři stopery, do obrany se tentokrát zatáhl středopolař Sakala. Premiéru v základní sestavě si odbyla venezuelská posila Pražanů Ramírez.
Hosté pod novým trenérem začali velmi aktivně, dobře kombinovali a v úvodní půlhodině měli znatelnou převahu. Ve 4. minutě prošel balon z pravé strany napříč vápnem až na zadní tyč k Souarému a jeho pokus za již překonaným gólmanem Reichlem odvrátil Kareem.
Za pět minut už Viktoria vedla. Spáčilův centr z levé strany před branku se odrazil od Memiče k Durosinmimu a ten zblízka dorazil míč do sítě.
Videorozhodčí následně potvrdil, že se nejednalo o ofsajd a nigerijský útočník zapsal pátý gól v ligovém ročníku.
Západočeši pak měli několik skvělých možností na pojištění náskoku. Ve 27. minutě nabíhající Memič z pozice okolo penaltového puntíku trefil jen obránce.
Ve 33. minutě pak domácí s velkým štěstím přestáli šanci Jemelky, jehož přízemní střela se odrazila od jedné tyče do druhé a pak před čáru.
"Klokani" začali hrozit až před pauzou. Ve 37. minutě hlavičkoval po centru z levé strany Hilál, bývalého gólmana Bohemians Jedličku ale nepřekonal.
Domácí si aktivitu přenesli i do úvodu druhé půle. V 51. minutě si navedl balon na střelu Sinjavskij, trefil bližší tyč, od níž se balon odrazil do Jedličky a na roh. Chvíli nato vypálil domácí kapitán Hůlka nad a mimo následně zamířil i Hilál.
Pražané dostali soupeře pod tlak, těsně za polovinou druhého dějství jim však zkomplikoval další průběh Ramírez. Venezuelský útočník ostře došlápl Dwehovi nad achilovku a sudí Wulkan ho po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu rovnou vyloučil.
Viktoria už v přesile přišla v této sezoně o těsné vítězství v utkání Evropské ligy s Ferencvárosem i minule v domácí soutěži s Hradcem Králové. Vždy to bylo v nastavení, k tomu rovněž v přidaném čase ztratila výhry rovněž se Slováckem i Jabloncem.
Ani tentokrát se jí v početní převaze nedařilo a Bohemians ji trápili i v oslabení. V 85. minutě krátce po nezvyklém čtyřnásobném střídání domácích vypálil po propadnutém balonu zpoza vápna Drchal a hostující Jedlička vyrazil balon na roh.
Tentokrát však Západočeši těsný náskok udrželi.
Trmal zneškodnil i penaltu
Úvod zápasu na teplických Stínadlech patřil domácímu brankáři Trmalovi, jenž zmařil slibné šance Gabrielovi i Mahmicovi.
Liberec začal velmi aktivně a po faulu Bílka na Kayonda měl dokonce výhodu pokutového kopu. I směr Hlavatého střely však Trmal vystihl a ve 12. minutě penaltu zneškodnil.
Slovan měl nadále více ze hry, ale po neproměněných šancích už jeho převaha nebyla tak výrazná.
Ve druhém poločase dostaly výhodu pokutového kopu také Teplice. Kayondo byl tentokrát viníkem, v šestnáctce podrazil Radostu. Míč si vzal Bílek a na rozdíl od Hlavatého penaltu v 54. minutě proměnil. Domácí kapitán si připsal pátý gól v ligové sezoně a dodatečně jím oslavil pondělní 28. narozeniny.
Hosté se nevzdávali, ale jejich snaha neměla dlouho efekt. Až v závěru se jim podařilo vyrovnat. Rychlou akci sehráli střídající hráči, Icha přesně odcentroval a Soliu snadno dopravil míč do odkryté branky.
Éra "po Hyském" začala remízou
Trenérskou premiéru v první lize si v zápase s Olomoucí odbyl Marek Jarolím, který v týdnu vystřídal na lavičce Karviné Martina Hyského.
Aktivněji vstoupili do zápasu Hanáci. Napadali rozehrávku domácích a z mírné převahy si vytvořili několik střel, z nichž však žádná neměla gólové parametry.
Karviná na olomoucký styl zareagovala jednoduchou kombinací a rychlým přechodem do útoku. Vznikly z toho nebezpečné situace, ve 14. minutě musel předvést své umění Koutný v brance Sigmy a vytáhnout Samkovu ránu mimo tyče, Gningova střela po Fleišmanově pasu jen těsně minula cíl.
Přesnou a důraznou mušku prokázal až ve 40. minutě olomoucký Ghali, po dlouhém pasu od Breiteho dostal od karvinských stoperů hodně prostoru a křižnou střelou otevřel skóre.
Krátce poté došlo v pokutovém území domácích ke kontaktu střelce gólu s Labíkem, sudí Černý nejdříve nařídil pokutový kop, ale po zhlédnutí videa jej odvolal.
Do šaten se nakonec šlo za nerozhodného stavu. Trestný kop Slezanů z 18 metrů opřel Fleišman do zdi a odražený míč poslal za Koutného záda Krčík. Karvinský stoper se trefil už popáté v tomto ročníku nejvyšší soutěže a ve čtvrtém kole v řadě.
V 63. minutě po rohu hlavičkoval Mikulenka a z brankové čáry odvrátil míč do bezpečí domácí Gning.
V 71. minutě byl blízko gólu Vašulín, ale hlavou trefil jen tyč. Závěr zápasu už tolik dramatických momentů nepřinesl, bojovalo se spíše ve středu hřiště.
Až v 90. minutě mohli strhnout vedení na domácí stranu Ezeh a Samko, jenže obrana Olomouce nebezpečí včas odvrátila.
Boleslav doplatila na vyloučení
Pardubice zvládly proti Boleslavi vítězně premiéru pod Janem Trousilem, jenž si odbyl debut jako hlavní trenér v nejvyšší soutěži.
Obě mužstva po reprezentační pauze vstoupila do utkání nervózně, hned první zajímavější akce však byla pro vývoj duelu zásadní. Matoušek v 16. minutě zatáhl unikajícího Tanka, a protože byl posledním obráncem, viděl od rozhodčího Volka červenou kartu.
Domácí zužitkovali přesilovku po čtyřech minutách. Po Sychrově přetaženém centru hlavičkující Vecheta donutil Flodera k zákroku a odražený míč doklepl do sítě Tanko. Nigerijský útočník navázal na zásah z minulého kola.
Východočeši se radovali z vedení jen osm minut. John unikl po levé straně, poslal míč před bránu a tam se zblízka prosadil Ševčík. Třiadvacetiletý záložník se pátým gólem v ligové sezoně posunul do čela týmové tabulky střelců.
Před pauzou si oba celky vypracovaly ještě jednu příležitost, Ševčík ale přestřelil a Trédlovu hlavičku vyrazil Floder.
Do druhé půle vstoupili domácí se dvěma změnami v sestavě a oproti závěru úvodního dějství svůj výkon výrazně zvedli. A v 53. minutě byli za aktivitu odměněni. Sychra si našel ve vápně odražený míč a křižnou střelou zaznamenal premiérový gól v ročníku nejvyšší soutěže.
Dnešní pardubický kapitán Sychra, jenž navlékl pásku místo distancovaného nejlepšího střelce týmu Patráka, mohl v 63. minutě přidat další gól, jeho samostatný nájezd však Floder vychytal. Přesto domácí kontrolovali výsledek a dlouho nepouštěli soupeře do šancí. Až čtvrthodinu před koncem Pech prudkou ranou protáhl brankáře Šeráka.
V 80. minutě nařídil sudí Volek pokutový kop pro hosty po Pechově pádu v pokutovém území, po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběru ji ale odvolal. Mladoboleslavskému záložníkovi navíc udělil žlutou kartu.
Přesto měli hosté velké příležitosti na srovnání. Po pohledné kombinační akci se ocitl Šubert sám před Šerákem, jenž si připsal skvělý zákrok. V nastavení Mackovo zakončení po rohu vyhlavičkoval z brankové čáry Řezníček.
12. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 9. Durosinmi. Rozhodčí: Wulkan - Machač, Pečenka - Zelinka (video). ŽK: Sakala, Okeke, Smrž, Hejkal (asistent trenéra) - Dweh, Jemelka. ČK: 71. Ramírez (Bohemians). Diváci: 6238.
Bohemians: Reichl - Hůlka, Sakala (46. Drchal), Hybš - Kareem, Čermák (82. Hrubý), Okeke (82. Černý), Sinjavskij (82. Kovařík) - Ristovski (82. Smrž) - Hilál, Ramírez. Trenér: Veselý.
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré - Červ, Spáčil (72. Zeljkovič) - Memič (90.+3 Havel), Vydra, Adu (89. Kabongo) - Durosinmi (79. Ladra). Trenér: Hyský.
MFK Karviná - Sigma Olomouc 1:1 (1:1)
Branky: 45.+6 Krčík - 40. Ghali. Rozhodčí: Černý - Kotík, Malimánek - Szikszay (video). ŽK: Traoré - Hadaš. Diváci: 2146.
Karviná: Lapeš - Chytrý (78. Camara), Traoré, Krčík, Fleišman - Štorman (62. Křišťan), Labík - Ayaosi (82. Šigut), Samko, Singhateh - Gning (78. Ezeh). Trenér: Jarolím.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma - Breite (71. Janošek), Beran - Dolžnikov (60. Vašulín), Kostadinov, Ghali (82. Navrátil) - Mikulenka (71. Šíp). Trenér: Janotka.
FK Teplice - Slovan Liberec 1:1 (0:0)
Branky: 54. Bílek z pen. - 89. Soliu. Rozhodčí: Radina - Hájek, Kotalík - Orel (video). ŽK: Švanda, Kozák, Auta - Krollis, N'Guessan. Diváci: 2782.
Teplice: Trmal - Audinis, Halinský, Večerka - Švanda (46. Riznič), Bílek, D. Mareček (75. Fortelný), Radosta (81. Jukl) - Trubač - Auta, Kozák (65. Pulkrab). Trenér: Frťala.
Liberec: Koubek - Masopust, Gabriel, N’Guessan - Dulay (56. Soliu), Stránský (67. Špatenka), Mahmic, Kayondo (56. Icha) - Hlavatý (79. Letenay) - Krollis, Mašek (67. Koželuh). Trenér: Kováč.
FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)
Branky: 20. Tanko, 53. Sychra - 28. Ševčík. Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Adámková (video). ŽK: Řezníček, Saarma, Lurvink - Vojta, Pech. ČK: 16. Matoušek (M. Boleslav). Diváci: 1605.
Pardubice: Šerák - Trédl (46. Saarma), Bammens, Lurvink, Mahuta - Řezníček - Sychra (84. Surzyn), S. Šimek (74. Teah), Lexa (46. Šancl), Tanko - Vecheta (65. Smékal). Trenér: Trousil.
Ml. Boleslav: Floder - Kostka (86. Klíma), Prebsl, Králik, Matoušek - Pech, Macek - Lehký (74. Zíka), Ševčík (65. Kolářík), John (65. Šubert) - Vojta. Trenér: Majer.
|1.
|Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2.
|Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3.
|Jablonec nad Nisou
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4.
|Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5.
|Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6.
|Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|7.
|Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8.
|Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9.
|Bohemians 1905
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10.
|Hradec Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11.
|Ostrava
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12.
|Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13.
|Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14.
|Mladá Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15.
|Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16.
|Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7