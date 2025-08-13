Kofod si před odvetou pochvaluje spolupráci s krajanem Priskem

"Ještě není rozhodnuto, je to dvojzápas. Jsme v dobré pozici, ale pořád k tomu musíme správně přistoupit. Chceme zvítězit i zítra. Tak jsme nastavení, protože jsme ve Spartě," prohlásil Kofod.
"Neřekl bych, že jsme klidní. Myslím si, že k tomu musíme přistoupit stejně jako jindy. Tak hrajeme. Chceme opět vyhrát. Nikdy nejste klidní, zároveň ale věříte ve schopnosti mužstva," uvedl bývalý mládežnický reprezentant.
Do Sparty přišel v lednu z týmu nováčka italské ligy Benátek, na Letné se ale v jarní části uplynulé sezony příliš neprosadil.
"Prvních šest měsíců nebylo lehkých, co se týče adaptace. Řešil jsem do toho i nějaké osobní věci. Potřebovali jsme čerstvou energii a nové nápady. Brian jasně určil, jaký je plán pro nás hráče, jaké jsou cíle a jak je naplníme. Čerstvý vítr nám od začátku pomáhá po sezoně, na niž nejsme pyšní. Budeme pracovat na tom, aby to tak zůstalo," řekl Kofod.
Nyní dostává více příležitostí, proti Pardubicím se dokonce dočkal první trefy za Pražany.
"Odvádím maximum každý den, abych dostával víc a víc minut a pomohl co nejvíc týmu. Pak je to na Brianovi, který je placený za to, aby rozhodoval," konstatoval Kofod.
Letenští jsou blízko účasti v závěrečném 4. předkole, v němž by vyzvali buď FC Rigu, nebo Beitar Jeruzalém. V úvodním utkání zvítězil lotyšský celek doma 3:0.