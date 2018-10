Snad nebude mít Džeko svůj den, doufá před duelem v Římě plzeňský Limberský

před 3 hodinami

Podle obránce Davida Limberského nechtějí Viktoriáni v Římě pouze bránit. Bylo by to čekání na smrt, říká.

Praha - David Limberský věří, že když fotbalisté Plzně předvedou v úterním druhém utkání skupiny Ligy mistrů na stadionu AS Řím stejný výkon jako v první půli úvodního domácího duelu s CSKA Moskva, budou favoritovi důstojným soupeřem.

Podle jednoho z pamětníků předloňské porážky na hřišti italského celku 1:4 v Evropské lize bude klíčové, aby Viktoria pouze nebránila. To by považoval za "čekání na smrt".

"Řím je v domácím prostředí obrovsky silný. Ale s CSKA jsme si ověřili, že se dá hrát v Lize mistrů. Věřím, že předvedeme podobný výkon jako v prvním poločase a že budeme důstojným soupeřem. Uvidíme, na co náš výkon bude stačit," řekl novinářům před odletem do Říma Limberský, jehož celek na úvod skupiny s CSKA remizoval 2:2, byť o poločase vedl 2:0.

"Když odvedeme maximum a Řím bude lepší, nedá se prostě nic dělat. Když budeme mít šance, Řím nebude mít svůj den a my to nezvládneme, budeme určitě naštvaní. Takhle před zápasem by byl samozřejmě každý bod dobrý, ale když výkon bude super a nebude to stačit, dáme hlavu nahoru a jdeme dál," dodal čtyřiatřicetiletý levý obránce.

S Viktorií si proti AS Řím už zahrál předloni ve skupině Evropské ligy. Západočeši nejprve doma remizovali 1:1 a venku prohráli 1:4 po nerozhodném prvním poločase.

"Věřím, že budeme mít odvahu jít dopředu. V Římě jsme už hráli, dali jsme tam gól a první půle byla z naší strany dobrá. Kdybychom všichni zalezli, asi je to čekání na smrt a na to, kolik dostaneme gólů. Chceme být určitě aktivní. Uvidíme, co nám Řím povolí, ale rozhodně tam nejedeme s taktikou něco ubránit," prohlásil Limberský.

Před dvěma lety vstřelil proti Plzni hattrick kanonýr AS Edin Džeko. V kádru Římanů je i český útočník Patrik Schick. "Myslím, že Džeko byl v tom zápase rozdílový. Hráli jsme vcelku dobře, ale oni tam měli Džeka, který dal fantastické góly. Je těžko bránitelný. Věříme, že nebude mít svůj den," podotkl s úsměvem Limberský.

"Myslím, že Řím v Lize mistrů bude jiný než tehdy v Evropské lize. Potřebují s námi uhrát šest bodů, aby uhráli druhé místo. Myslím, že jejich motivace nás porazit bude obrovská. Budou hrát v plné sestavě, s obrovskou chutí, takže to pro nás bude hodně těžké," dodal Limberský.

Před dvěma lety nastoupil v Římě nezvykle na stoperu. "Hráli jsme tam rozestavení 3-5-2, hrál jsem třetího stopera. Mně to bylo sympatické, mohl jsem míň běhat, takže mi to vyhovovalo. Teď asi nebudeme hrát na tři obránce, takže to bude asi horší," řekl s úsměvem.

Jeho celek se naladil na zápas páteční ligovou výhrou 1:0 nad pražskou Spartou. "Samozřejmě regenerace i pohoda jsou jiné, když se vyhraje, jsme dobře naladěni. Na druhou stranu my, když nezvládneme zápas, tak většinou pak podáváme nejlepší výkony. Uvidíme, jaký na nás bude mít to vítězství dopad," doplnil Limberský.