Atalanta - Slavia 0:0. V dramatickém duelu Ligy mistrů branka nepadla

před 4 hodinami
Sledovali jsme online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Atalantou Bergamo a Slavií Praha.
 
Vynikající Markovič vynuloval Atalantu. Slavia smazala dojem z Milána, mohla i vyhrát

"Překlenovací" kouč je tu. Reprezentaci povede dosavadní Haškův asistent

Upozornil na sebe úprkem od kamer. Potíže na Černého čekaly ale i v Turecku

Stará sláva, nový příběh. Slavii čeká bitva v aréně, z níž dýchá historie

před 1 hodinou
Vynikající Markovič vynuloval Atalantu. Slavia smazala dojem z Milána, mohla i vyhrát
Fotbalisté Slavie uhráli v duelu 3. kola Ligy mistrů na hřišti Atalanty Bergamo remízu 0:0 a připsali si druhý bod v soutěži po remíze s Bodö/Glimt.
