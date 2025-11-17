Fotbal

Česko - Gibraltar 6:0. Po rohu završil půltucet Hranáč, utkání se změnilo v exhibici

Sport Sport
před 5 hodinami
Sledovali jste online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Českem a Gibraltarem.
 
Mohlo by vás zajímat

Nedvěd chtěl údajně protlačit Terima, ale neuspěl. U trenéra panuje nesoulad, přiznal

Nedvěd chtěl údajně protlačit Terima, ale neuspěl. U trenéra panuje nesoulad, přiznal

Barážová matematika: Česko má vytouženou jistotu, pro semifinále zná možné soupeře

Barážová matematika: Česko má vytouženou jistotu, pro semifinále zná možné soupeře

Místo zázraku rekordní ostuda. Němci totálně zadupali slovenské sny o přímém postupu

Místo zázraku rekordní ostuda. Němci totálně zadupali slovenské sny o přímém postupu

Češi zničili šesti góly Gibraltar, přesto létaly kelímky. Hráči se zhádali s fanoušky

Češi zničili šesti góly Gibraltar, přesto létaly kelímky. Hráči se zhádali s fanoušky
Fotbal sport Obsah online online přenos Česká fotbalová reprezentace Fotbalisté Gibraltaru kvalifikace MS ve fotbale mistrovství světa Fotbalové MS 2026

Právě se děje

před 47 minutami
Nedvěd chtěl údajně protlačit Terima, ale neuspěl. U trenéra panuje nesoulad, přiznal
Fotbal

Nedvěd chtěl údajně protlačit Terima, ale neuspěl. U trenéra panuje nesoulad, přiznal

Hledání bude ještě nějaký čas trvat, uvedl třiapadesátiletý bývalý kapitán reprezentace v rozhovoru s ČT sport po dnešní výhře 6:0 nad Gibraltarem.
před 1 hodinou
Politika

Svátek 17. listopadu na fotkách. Svíčky, "kočkoholka Okamura", protesty i potlesk

Svátek 17. listopadu na fotkách. Svíčky, "kočkoholka Okamura", protesty i potlesk
Prohlédnout si 37 fotografií
Na pražskou Národní třídu dorazil šéf ANO Andrej Babiš, společně s místopředsedy hnutí Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem položili květiny u pietního místa.
Pietní místo na Národní třídě bylo už dopoledne v obležení svíček. Někteří lidé ovšem pokládali květiny na svíčky, ty se pak rozhořely. Zasahovat museli hasiči s pískem.
Aktualizováno před 2 hodinami
Barážová matematika: Česko má vytouženou jistotu, pro semifinále zná možné soupeře
Fotbal

Barážová matematika: Česko má vytouženou jistotu, pro semifinále zná možné soupeře

Česku pomohli Irové, kteří v neděli senzačně vyšoupli ze hry Maďary. Sami se zařadili do třetího koše a Češi se vrátili o level výše.
před 2 hodinami
Místo zázraku rekordní ostuda. Němci totálně zadupali slovenské sny o přímém postupu
Fotbal

Místo zázraku rekordní ostuda. Němci totálně zadupali slovenské sny o přímém postupu

Němečtí fotbalisté rozdrtili v Lipsku Slovensko 6:0 a zajistili si účast na mistrovství světa.
před 2 hodinami
Češi zničili šesti góly Gibraltar, přesto létaly kelímky. Hráči se zhádali s fanoušky
Fotbal

Češi zničili šesti góly Gibraltar, přesto létaly kelímky. Hráči se zhádali s fanoušky

Čeští fotbalisté v závěrečném utkání skupiny kvalifikace MS rozdrtili Gibraltar 6:0. Branky dali Douděra, Chorý, Coufal, Karabec, Souček a Hranáč.
před 5 hodinami
Změny ohledně inkluze ve školách? Expertka varuje před posilováním pravomocí ředitelů
Domácí

Změny ohledně inkluze ve školách? Expertka varuje před posilováním pravomocí ředitelů

Přestože předvolební kampaň plnily výroky o zrušení inkluze, nově se formující vláda v programovém prohlášení mluví o její revizi.
před 5 hodinami
Česko - Gibraltar 6:0. Po rohu završil půltucet Hranáč, utkání se změnilo v exhibici
Fotbal

Přenos skončil
Česko - Gibraltar 6:0. Po rohu završil půltucet Hranáč, utkání se změnilo v exhibici

Sledovali jste online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Českem a Gibraltarem.
Další zprávy