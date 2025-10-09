Fotbal

Česko - Chorvatsko 0:0. Zápas podzimu branku nepřinesl, Češi ztráceli síly

Aktualizováno před 2 hodinami
Sledovali jste online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Českem a Chorvatskem.
 
