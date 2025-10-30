Krejčí zesměšnil Cucurellu, seřval Brazilce. Po výbušném thrilleru je zase za hrdinu

Nahněvaní fanoušci Wolverhamptonu žádající odchod portugalského trenéra Vítora Pereiry ve středu dlouho prožívali další beznadějný večer.
Blues si v prvním poločase se žluto-černým týmem pohrávali, postupně se trefili Andrey Santos, Tyrrick George a Estevao.
Manažer Wolves tak musel hned o poločase přehodnotit taktiku šetřit klíčové hráče.
Na hřiště poslal i Krejčího a zasadil jej na pozici středového záložníka. Šestadvacetiletý Čech v následujících padesáti minutách potvrdil, že se pro svůj tým stává takřka nepostradatelným.
Okamžitě zvedl úroveň hry, zejména co se týče nasazení a touhy s ostudným skóre něco udělat.
"Krejčí je jako nějaký cheat code," pomohl si jeden z fanoušků na sociálních sítích spojením notoricky známým ze světa počítačových her. "V tomhle katastrofálním seriálu dokáže pořád vypadat dobře," dodal a nemyslel tím vzhled, ale herní projev.
"Pořád platí, že se musíme zbavit Pereiry, ale druhá půle měla kvalitu. Krejčí v záloze dokáže nastavit tempo hry a výrazně zvýšit intenzitu," komentoval jiný fanoušek.
Wolves po pár minutách snížili díky brance Tolu Arokodareho a v 73. minutě se jejich neutuchající snaha proměnila v kontaktní gól na 2:3.
Krejčí ve vápně prodloužil akrobaticky míč, podobně jako v nedělním ligovém utkání proti Burnley, a Nor David Moller Wolfe prudkou ranou skóroval.
Krejčí v akci! 🇨🇿— Nova Sport (@novasport_cz) October 29, 2025
Akrobaticky prodloužil míč za sebe a pomohl k brance, po které Wolves snížili na 2:3. Parádní moment českého reprezentanta v Carabao Cupu. 💥#NovaSport | #CarabaoCup pic.twitter.com/mRi0XVcOD1
Následoval divoký závěr.
Ze hřiště se po druhé žluté kartě poroučel hostující Liam Delap a diváci na Molineux ucítili šanci na magický obrat. Jenže vzápětí je parádní ranou zmrazil Jamie Gittens - 2:4.
Za dvě minuty naději znovu zažehl Wolfe úspěšnou dorážkou. Krejčí spěchal do sítě pro míč a když se s ním rozběhl k půlící čáře, tělem přitom strčil do španělského obránce Marca Cucurelly, který od něj odletěl jako papír.
Tenhle moment ponížení u soupeřů nepříliš oblíbeného vlasatého beka fanoušci Wolverhamptonu ocenili.
"Tohle mě naplnilo radostí," smál se jeden z nich. "Highlight večera. Krejčí srazil Cucurellu zpátky do sítě," těšil se jiný příznivec klubu z metropolitního hrabství West Midlands.
Vyrovnání a penaltového rozstřelu se ale Wolves už nedočkali. Krejčí ještě obdržel žlutou kartu, když se po vzdušném souboji slovně obořil na ležícího Brazilce Andreye Santose.
Pro fanoušky je za hrdinu z prostého důvodu: ukázal srdce, které Vlkům při jeho neúčasti na trávníku často chybí. A když ho kamery dvakrát při přerušení hry zachytily při živé konverzaci s trenérem Pereirou, znovu se ozvaly hlasy, že je po pouhých dvou měsících v klubu kandidátem na budoucího kapitána.