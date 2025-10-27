V Anglii dávají "masivní kredit" Krejčímu. Postavil se rozzuřeným fanouškům

Bárka se dál potápí. Wolverhampton Wanderers po dalším obřím zklamání zůstávají se dvěma body posledním týmem Premier League.
Proti Burnley dostali Wolves dva rychlé góly, na které těsně před přestávkou dokázali odpovědět a vyrovnat. Jenže boj o premiérové vítězství skončil tragicky: v 95. minutě rozhodl Jihoafričan Lyle Foster.
Krejčího výkon byl na Britských ostrovech tentokrát hodnocen průměrně.
První gól dostali domácí od Nizozemce Ziana Flemminga, kterého právě český stoper nedostatečně dostoupil a nechal ho z voleje pohodlně zakončit. Flemming za chvíli skóroval podruhé a byl to opět Krejčí, kdo byl v již neřešitelné situaci střelci nejblíže.
V čase mezi oběma góly navíc bývalý kapitán Sparty spáchal hrubku a euforie ligového nováčka mohla být ještě výraznější. České fanoušky přitom pobavila Krejčího vulgární slovní reakce, kterou nebylo těžké odečíst z jeho rtů.
Tohle zaváhání mohlo Ladislava Krejčího vyjít draho... 😳#WOLBUR pic.twitter.com/ZISEYAcH0M— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 26, 2025
Šestadvacetiletý Čech hrál nicméně důležitou úlohu v cestě za vyrovnáním.
Krátce po snížení Jorgena Stranda Larsena z pokutového kopu si totiž připsal svou první asistenci v Premier League.
Marshalla Munetsiho našel v jasné pozici fantastickým akrobatickým kopem a zase byl za hrdinu.
🇨🇿 Ladislav Krejčí a jeho akrobatická asistence ➡️ další branka Wolverhamptonu! 🐺#WOLBUR - 2:2 pic.twitter.com/LfkiMOmmJq— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 26, 2025
Přes veškerou snahu se ale v závěru Molineux Stadium propadl do absolutní deprese a po závěrečném hvizdu dali fanoušci žlutočerných hráčům jasně najevo, co si o aktuální bezvýchodné situaci myslí.
Už v prvním poločase mohutně skandovali popěvek "Nezasloužíte si tento dres" a totéž se snášelo na hlavy fotbalistů i po utkání.
Zejména z tribuny The South Bank se valil vztek, který popsal reportér listu Expres Star Liam Keen.
"Opravdu ošklivé scény. Většina hráčů raději zůstala stát pěkně daleko od tribuny, zatímco fanoušci k nim byli extrémně nevraživí. A po právu," napsal ve své reportáži.
Tři fotbalisty Wolves ale za přístup pochválil.
"Masivní kredit Krejčímu, Joau Gomesovi a mladému Rodrigu Gomesovi, který hrál fantasticky. Jen tihle tři hráči řádně přistoupili až k tribuně a statečně přijali nadávky a kritiku," dodal.
Pohled na pouhé tři odvážlivce byl podle něj signifikantní a ideálně ilustroval špatnou situaci v týmu. "Kde byli ostatní? Kde byli trenéři a členové realizačního týmu?" pokládal rétorickou otázku.
Wolverhampton bude mít příležitost aspoň částečně napravit dojem už ve středu. V rámci osmifinále anglického poháru hostí na Molineux londýnskou Chelsea.