Česká liga

Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Sport Sport
před 3 hodinami
Jiří Babica, známý kuchař z televizních show, se dostal do fyzického konfliktu s fanoušky Sparty během nedělního fotbalového derby mezi letenským týmem a Slavií.
Jiří Babica
Jiří Babica | Foto: Tomáš Vocelka

Čtyřiašedesátiletý kuchař je velkým fanouškem Sparty, v mládí se dokonce hlásil k příslušnosti k nejtvrdšímu jádru letenských hooligans.

Při nedělním derby se paradoxně dostal do konfliktu se svými souvěrci. Informaci přinesl deník Blesk.

Incident se odehrál v 11. minutě utkání, kdy měl Babica ostře protestovat proti roztažené plachtě v kotli domácích, která byla součástí tradičního chorea.

Televizního kuchaře a autora několika nesmrtelných hlášek zřejmě rozpálil fakt, že neviděl první gól Albiona Rrahmaniho z 5. minuty, který však následně nebyl uznán kvůli ofsajdu.

"Stál pod námi v sektoru pod balkonem, kde byla plachta. On přes ni neviděl, takže ji přišel strhnout," citoval deník očité svědky šarvátky.

Ke svému emotivnímu protestu si ovšem kuchař nevybral nejšťastnějšího adresáta. O plachtu se začal přetahovat s robustním mužem v černé mikině. Ten kuchařovy výpady nejprve odrážel celkem v klidu, po úvodní přetahovačce si ale televizní celebritu vzal do parády.

Bývalý šéf kuchyně v Alcronu či Ambassadoru velmi rychle skončil na betonových schodech. Tím však incident neskončil, k Babicovi měl přistoupit další fanoušek a kuchařovi ještě uštědřit pořádnou ránu.

Babica tak na nedělní večer nebude vzpomínat v nejlepším. Nejenže Sparta nepotvrdila svou herní převahu a z derby získala pouze bod, ale kuchař opouštěl Letnou i s pěkně bolestivými vzpomínkami.

 
Mohlo by vás zajímat

Zveřejněte záznam komunikace s VAR, žádá Slavia po fatální chybě rozhodčích v derby

Zveřejněte záznam komunikace s VAR, žádá Slavia po fatální chybě rozhodčích v derby

Bičík: Sparta toho předvedla zoufale málo. Vlček byl šílený, tohle se učí už žáčkové

Bičík: Sparta toho předvedla zoufale málo. Vlček byl šílený, tohle se učí už žáčkové

Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě

Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě

Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí

Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí
Chance Liga Fotbal sport Obsah Jiří Babica AC Sparta Praha SK Slavia Praha

Právě se děje

před 1 minutou
Obrazem

Hamás proměnil před dvěma lety svátek Sukot v peklo. Izraelská odveta je drtivá

Hamás proměnil před dvěma lety svátek Sukot v peklo. Izraelská odveta je drtivá
Prohlédnout si 14 fotografií
Palestinci odvážejí na golfovém vozíku zajatou izraelskou seniorku Yaffu Adar. Je to 85letá babička, přesvědčená sionistka, která v 50. letech zakládala napadený kibuc Kfar Azza, z kterého byla v den útoku unesena. Přežila a byla později ozbrojenci z Hamásu propuštěna.
Útok byl později označen za nejkrvavější v izraelské historii a vyvolal rozsáhlou a drtivou odvetnou reakci izraelské armády v Pásmu Gazy. Operace s názvem Iron Sword (Železný meč) trvá dodnes. Na snímku z neděle 8. října 2023 stoupají plameny a kouř po odvetném izraelském leteckém útoku v Gaze.
před 3 minutami
Brutální, prohlásila Muchová. Při premiéře se dlouho trápila, pak předvedla obrat
Tenis

Brutální, prohlásila Muchová. Při premiéře se dlouho trápila, pak předvedla obrat

Česká tenistka v prvním kole turnaje ve Wu-chanu porazila 2:6, 6:2 a 6:4 Martu Kosťukovou z Ukrajiny.
před 5 minutami
Výkon českého průmyslu se po půlročním růstu mírně propadl
Ekonomika

Výkon českého průmyslu se po půlročním růstu mírně propadl

Na pokles produkce během druhého prázdninového měsíce měla největší vliv výroba počítačů, strojů a zařízení i motorových vozidel.
před 16 minutami
Zmrazení platů v justici před Ústavním soudem neobstálo, stát je doplatí zpětně
Domácí

Zmrazení platů v justici před Ústavním soudem neobstálo, stát je doplatí zpětně

Letošní zmrazení platů v justici bylo vědomým porušením ústavy, které se nesmí vyplácet z politických ani ekonomických důvodů, řekl šéf ÚS Josef Baxa.
před 23 minutami
65 vyloučení, 322 trestných minut. A to šlo jen o přípravu...
Hokej

65 vyloučení, 322 trestných minut. A to šlo jen o přípravu...

Tampa Bay dostala od vedení NHL pokutu v přepočtu dva miliony korun. Klub byl potrestán po porážce 0:7 s Floridou, kterou provázely hromadné rvačky.
před 27 minutami
"SPD s deseti mandáty je možnost." Poslanec Motoristů má zájem o všechna ministerstva
Domácí

"SPD s deseti mandáty je možnost." Poslanec Motoristů má zájem o všechna ministerstva

"Filip Turek by uměl být ministrem zahraničí," říká Matěj Gregor, nově zvolený poslanec za Motoristy.
před 1 hodinou
Metalové legendy Disturbed a Megadeth zahrají v Praze. Zazní jejich největší hity
Hudba

Metalové legendy Disturbed a Megadeth zahrají v Praze. Zazní jejich největší hity

Koncert se uskuteční v úterý 7. října v rámci turné k 25. výročí vydání zásadního alba kapely Disturbed s názvem The Sickness.
Další zprávy