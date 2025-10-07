Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Čtyřiašedesátiletý kuchař je velkým fanouškem Sparty, v mládí se dokonce hlásil k příslušnosti k nejtvrdšímu jádru letenských hooligans.
Při nedělním derby se paradoxně dostal do konfliktu se svými souvěrci. Informaci přinesl deník Blesk.
Incident se odehrál v 11. minutě utkání, kdy měl Babica ostře protestovat proti roztažené plachtě v kotli domácích, která byla součástí tradičního chorea.
Televizního kuchaře a autora několika nesmrtelných hlášek zřejmě rozpálil fakt, že neviděl první gól Albiona Rrahmaniho z 5. minuty, který však následně nebyl uznán kvůli ofsajdu.
"Stál pod námi v sektoru pod balkonem, kde byla plachta. On přes ni neviděl, takže ji přišel strhnout," citoval deník očité svědky šarvátky.
Ke svému emotivnímu protestu si ovšem kuchař nevybral nejšťastnějšího adresáta. O plachtu se začal přetahovat s robustním mužem v černé mikině. Ten kuchařovy výpady nejprve odrážel celkem v klidu, po úvodní přetahovačce si ale televizní celebritu vzal do parády.
Bývalý šéf kuchyně v Alcronu či Ambassadoru velmi rychle skončil na betonových schodech. Tím však incident neskončil, k Babicovi měl přistoupit další fanoušek a kuchařovi ještě uštědřit pořádnou ránu.
Babica tak na nedělní večer nebude vzpomínat v nejlepším. Nejenže Sparta nepotvrdila svou herní převahu a z derby získala pouze bod, ale kuchař opouštěl Letnou i s pěkně bolestivými vzpomínkami.