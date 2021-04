"Je to mediální cirkus a lynč." Bek Cádizu vehementně popřel údajný rasismus

Obránce Cádizu Juan Cala důrazně popřel, že by v nedělním utkání španělské fotbalové ligy rasisticky urazil Mouctara Diakhabyho z Valencie. Své obvinění označil za "veřejný lynč" a "mediální cirkus".

Cala se dostal s Diakhabym do konfliktu v prvním poločase. Francouzský obránce tmavé pleti reagoval rozhořčeně na Calovu poznámku a řekl rozhodčímu, že ho soupeř rasisticky urazil. Fotbalisté Valencie na protest odešli ze hřiště, na které se zhruba po 20 minutách vrátili, když je sudí varoval, že by mohli dostat trest.

Jednatřicetiletý Cala na dnešní on-line tiskové konferenci odmítl, že by Diakhabyho rasisticky urazil. Ve sporu o míč mu prý pouze řekl "nech mě být". "Nevím, co si myslel, že jsem říkal, jestli se přeslechl, nebo si něco vymyslel. Ale já jsem jen řekl, ať mě nechá být," prohlásil Cala.

"To, co se pak stalo, je mediální cirkus, veřejné lynčování. Nejlepší by bylo, kdybychom byli s (Diakhabym) v jedné místnosti a vysvětlili, k čemu došlo. Místo toho je to cirkus. Byl jsem odsouzen ještě dřív, než zápas skončil," řekl Cala, jenž k výhře Cádizu 2:1 přispěl první brankou.

Upozornil na to, že o údajné rasistické urážce neexistuje žádný zvukový důkaz. "Hrajeme už přes rok na stadionech bez fanoušků. Je tu 20 nebo 25 kamer a kdo ví kolik mikrofonů a žádný z nich to nezachytil. Takže by byly na místě minimálně pochybnosti o tom, co se stalo," uvedl Cala.

Mouctar Diakhaby trvá na tom, že ho Cala rasisticky urazil.