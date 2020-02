Jablonec - Plzeň. V šlágru kola se utkají druhý a třetí tým tabulky

Fortuna:liga dospěla už do svého třiadvacátého kola. Potřetí se hraje v této "jarní" části sezony. A my se dnes budeme spolu věnovat dvěma utkáním. Od 17:00 přivítá Sparta Zlín a bude chtít poprvé bodovat. My se ale nejdříve podíváme na jiný duel, který s přehledem snese označení šlágr kola. Utká se v něm totiž druhá Plzeň s třetím Jabloncem. Dva cely hrající o poháry, dva celky, které vstoupily do jarní části ligy velmi dobře. Duel by měl o to zajímavější, že papírově silnější Viktorka hraje venku. Západočeši budou chtít stíhat vedoucí Slavii, Severočeš zase utéct čtvrtému Baníku. Ostravané totiž na jaře válí a po výhře na Slovácku a remíze právě s Jabloncem uspěli včera i na půdě skvěle hrajících Českých Budějovic.