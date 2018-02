Vysoká hra agentů, protivítr nebo podpis ve zlatém paláci. Přestup Dúbravky připomínal bondovku

před 7 hodinami

Dúbravka do Newcastlu, Nita do Sparty. Lidé kolem hráčského agenta Pavla Zíky roztočili v poslední lednový den dramatickou přestupovou story, kterou zdárně dokončili pouze tři minuty před koncem přestupového období.

Praha - Vše vypadalo v pohodě, brankář Martin Dúbravka měl ve středu ráno nasednout na letadlo a odletět do Newcastlu, během dne pak měl dorazit do Prahy gólman Florin Nita z rumunského FCSB. Poklidný dvojpřesun se však proměnil v logistické drama.

Krátce po úterní půlnoci zavolal Pavlu Zíkovi ředitel Sparty Adam Kotalík. Se zprávou, že sportovní ředitel Zdeněk Ščasný a kouč Andrea Stramaccioni odmítli Dúbravku pustit do letadla, pokud nebudou mít jistotu, že už ve spoji z Bukurešti do Prahy sedí náhrada Florin Nita. A začal závod s časem.

Zíka brzy ráno informoval agentku Anamarii Prodanovou-Reghecampfovou, která mimo jiné stála za přestupem Nicolae Stanciua na Letnou. "Hned se rozjela za majitelem klubu Gigim Becallim, který patří mezi nejbohatší muže v Rumunsku. Ve svém zlatém paláci podepsal souhlas s cestou Nita do Prahy," popisuje Zíka, s nímž na transferu pracovali také jeho synové David a Filip.

Jakmile fotografie signovaného souhlasu připutovala přes aplikaci WhatsApp, Dúbravka se vydal do Newcastlu. Jenže Nitovi už letadlo do Prahy uletělo… "Museli jsme objednat privátní let. V takový moment nehledíte na to, jestli stojí osm, deset nebo patnáct tisíc eur," vysvětluje Zíka.

Aby toho ještě nebylo málo, souběžně pokračovala licitace o ceně. Jak Becalli po telefonu šrouboval cenu za Nitu, Zíka a spol. paralelně zvyšovali požadavky směrem k Newcastlu.

"Nicméně jsme tušili, jak Britové po Martinovi touží. Skautovali osmdesát brankářů a hlavně kvůli jeho výkonu ve Skotsku, kde chytal za slovenskou reprezentaci, pro ně byl variantou číslo jedna. Zhlédl se v něm i manažer Rafa Benítez," líčí Pavel Zíka.

I tak by ale Dúbravkův přesun padl, pokud by se nepodařilo podepsat náhradu. A kolem poledne už to všechno vypadalo bledě. "Aby toho nebylo málo, letadlo s Nitou nabralo 40 minut zpoždění kvůli silnému protivětru, takže se zpozdila i lékařská prohlídka," doplňuje zkušeného agenta jeho syn David.

Než se stačily vyřešit všechny náležitosti, bylo 23.57. Do konce přestupního termínu zbývaly tři minuty.

Na konto Sparty doputuje přibližně 50 milionů korun, což je za půlroční hostování velmi lukrativní suma. "Chtěl bych poděkovat Spartě za konstruktivní jednání. Zohledňovali jsme například i šanci Martina chytat Premier League, za jeho transfer se přimlouval také poradce sportovního vedení Tomáš Rosický, který Anglii samozřejmě velmi dobře zná," dodává Zíka.