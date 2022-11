Turecko - Česko 1:1. Obrovská hrubka tureckého brankáře. Vyrovnání tak obstaral Černý

Na dobré vystoupení ve kvalifikaci o MS navázali Turci také v Lize národů. Po loňském sestupu do Ligy C se totiž přes Lucembursko, Litvu a Faerské ostrovy dokázalo probojovat zpět do béčkové Ligy národů. Před pár dny si navíc turečtí fotbalisté poradili také se Skotskem, které v rámci přátelského utkání porazili 2:1. O góly se postarala dvojice Kabak - Ünder, která je v základní sestavě i pro dnešní duel s českou reprezentací.