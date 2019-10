Nemocného Kadeřábka nahradil v nominaci Řezník

V nominaci fotbalové reprezentace na zápasy s Anglií a Severním Irskem nahradil nemocného Pavla Kadeřábka plzeňský obránce Radim Řezník.

Už dříve vypadli z kádru kvůli zdravotním problémům i David Pavelka, David Hovorka a Filip Novák. Místo nich trenér Jaroslav Šilhavý povolal Stefana Simiče a Jaromíra Zmrhala.

"Je to smůla, ale prostě to musíme přijmout. I takové situace fotbal přináší a my se s tím musíme vypořádat. Hráči, kteří dostali dodatečnou pozvánku, jsou dostatečně kvalitní a zkušení, takže jsme přesvědčení, že nám pomůžou," uvedl v tiskové zprávě svazu Šilhavý.

Třicetiletý Řezník má na kontě dva reprezentační starty, naposledy za áčko nastoupil loni v září v přípravě s Ruskem. Po prohře 1:5 byl následně odvolán trenér Karel Jarolím.