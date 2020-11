Skvělá tečka za sezonou. Češi porazili Slovensko a míří do elitní Ligy národů

Čeští fotbalisté porazili v závěrečném šestém zápase Ligy národů a v posledním letošním utkání Slovensko 2:0. Reprezentanti v druhém ročníku soutěže vyhráli skupinu B2 o dva body před Skotskem a zajistili si postup do elitní Ligy A.

V Plzni dnes otevřel skóre v 17. minutě Tomáš Souček a v 55. minutě přidal pojistku Zdeněk Ondrášek. Kvůli koronavirovým opatřením v zemi nesměli do hlediště diváci.

Českému týmu pomohla k posunu na první místo výhra Izraele nad Skotskem, které před posledním kolem drželo v čele tabulky jednobodový náskok. Prvenství ve skupině znamená pro svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého nejen postup do elitní Ligy A, ale také možnou účast v baráži o mistrovství světa v roce 2022. Do ní se z Ligy národů dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nezajistí z klasické kvalifikace.

Reprezentanti vyhráli skupinu, přestože měli při všech třech podzimních srazech problémy s koronavirem. V září dokonce muselo původní mužstvo po vítězství 3:1 na Slovensku do karantény a následný duel se Skotskem odehrál narychlo složený nový výběr.

"Máme obrovskou radost, že jsme vyhráli skupinu poté, co se dělo kolem pandemie a našich srazů a zápasů. Kluci zaslouží velký dík, nebyly to úplně standardní podmínky. Vždy jsme se z toho nepodělali a zvládli jsme to," řekl v České televizi český trenér Jaroslav Šilhavý.

Český celek porazil bývalého federálního partnera Slovensko počtvrté za sebou. Další akce čeká reprezentaci až v březnu, kdy načne světovou kvalifikaci. Soupeře pozná při losu 7. prosince.

Český trenér Šilhavý nasadil stejnou základní sestavu jako při nedělním vítězném utkání s Izraelem (1:0). Jeho svěřenci opět začali velmi aktivně a od úvodu se dostávali do šancí.

Ve třetí minutě na zadní tyči mířil mimo Matějů, za další tři minuty si na centr naběhl Ondrášek a s přispěním lehké gólmanovy teče trefil brankovou konstrukci.

Útočník, který hrál na domácí stadionu v Plzni, se nedočkal ani v 17. minutě, kdy jeho hlavičku vytáhl Rodák na roh. Z něj už domácí udeřili. Na Janktův centr si naskočil Souček a hlavou otevřel skóre. Při 30. reprezentační startu si připsal čtvrtý gól.

"Zkoušeli jsme to na tréninku. Koukali jsme na to, jak mají Slováci postavené hráče na první tyči. Vyšlo to hned z první standardky, takže super," uvedl Souček.

Hosté, kteří minulý týden díky výhře 2:1 po prodloužení v Severním Irsku postoupili z finále play off na evropský šampionát, po inkasované brance trochu přidali, ale Vaclíka v první půli neohrozili. V největší možnosti odvrátil míč těsně před Kuckou na roh agilní Coufal.

Českému celku zkomplikovalo situaci zranění brankáře Vaclíka, který už nenastoupil do druhé půle a mezi tyčemi ho nahradil Koubek. "Nevím přesně, jaká je diagnóza. Tomášovi se udělalo nějak špatně, měl mžitky před očima. Raději jsme ho sundali a šel tam Tomáš Koubek. Splnil si roli velmi dobře, byť to pro něj nebylo úplně ideální," řekl Šilhavý.

Oslava postupu do Ligy A ❤️🇨🇿



Snad se v příštím roce uvidíme na stadionech zase i s vámi! 🏟 pic.twitter.com/I3eqYLGVCk — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 18, 2020

Osmadvacetiletý Koubek chytal poprvé od přípravného utkání na Kypru 7. října, v německém Augsburgu je nyní náhradníkem. Hned čtyři minuty po pauze zlikvidoval velkou šanci Pekaríka. A v 55. minutě domácí zvýšili. Střídající Černý našel Ondráška a ten s pomocí Gyömbérovy teče překonal Rodáka. Plzeňský útočník zaznamenal druhý reprezentační gól.

"Při tom gólu to Venca Černý krásně zatáhl. Já věřil, že to tam projde, když tam běžel. Vrátil jsem se o krok zpět a prostě jsem vystřelil. V první půli mi to dvakrát skvěle vytáhl gólman rukou, jsem rád, že mi tam v uvozovkách taková šmudla spadla," uvedl Ondrášek.

Po hodině hry mohl snížit Mak, ale pálil jen do boční sítě. Ve zbytku utkání už domácí s přehledem kontrovali stav. "V druhém poločase jsme přidali druhý gól, měli jsme převahu a zaslouženě jsme zápas dotáhli do vítězného konce," dodal Šilhavý.

Utkání skupiny B2 fotbalové Ligy národů v Plzni:

ČR - Slovensko 2:0 (1:0)

Branky: 17. Souček, 55. Ondrášek. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.). ŽK: Hrošovský (SR). Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Vaclík (46. Koubek) - Coufal, Kalas, Brabec, Matějů - Souček, Král - Masopust (46. Černý), Darida (88. Barák), Jankto (74. Kopic) - Ondrášek (66. Vydra). Trenér: Šilhavý.

Slovensko: Rodák - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hubočan - Lobotka (62. Hrošovský) - Rusnák (62. Suslov), Kucka (67. Greguš), Hamšík, Mak (62. Šafranko) - Ďuriš (81. Schranz). Trenér: Tarkovič.