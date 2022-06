Česko - Španělsko 1:0. Snový úvod zápasu. Gólovou radost odšpuntoval Pešek

Jak již bylo napsáno, česká reprezentace Španěly nikdy neporazila, nicméně to se podařilo v roce 1990 výběru ČSFR. Dvěma góly se o to postaral kanonýr Václav Daněk, který poslal Čechy do vedení a následně vyrovnával na 2:2. Vítěznou trefu obstaral v 77. minutě Moravčík.

