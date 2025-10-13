Fotbal

Fotbalisty může blamáž přijít pěkně draho. Dostali se na hranu výhodného koše

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Čeští fotbalisté si nedělní porážkou 1:2 na Faerských ostrovech v kvalifikaci o postup na MS zkomplikovali boj o lepší výchozí pozici pro play off o šampionát.
Kapitán české reprezentace Tomáš Souček
Kapitán české reprezentace Tomáš Souček | Foto: Reuters

Reprezentanti kvůli prohře s outsiderem budou v žebříčku FIFA výrazně odečítat a aktuálně už podle propočtů specializovaného statistického účtu Football Meets Data figurují na posledním místě druhého koše.

Ten spolu s prvním znamená výhodu semifinále baráže v domácím prostředí. 

Přímo na šampionát v příštím roce projdou pouze celky z prvních příček kvalifikačních skupin.

Evropské play off o mistrovství světa si zahraje 12 týmů z druhých míst v jednotlivých skupinách a čtyři nejlepší vítězové Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci. 

Svěřenci trenéra Ivana Haška ztratili reálnou naději na první místo již čtvrteční bezbrankovou remízou doma s Chorvatskem.

Lídr tabulky má o tři body více, lepší skóre a navíc mu zbývají ještě dva zápasy, zatímco českým reprezentantům už pouze duel s Gibraltarem.

Chorvaté by o prvenství mohli přijít už jen prakticky vyloučenou shodou naprosto nepravděpodobných výsledků.

Český tým může definitivu druhého místa získat v listopadu ještě před svým zápasem s Gibraltarem, pokud Faeřané, kteří na třetí pozici ztrácejí bod, podle očekávání o tři dny dříve prohrají v Chorvatsku.

Národní celek měl už před startem kvalifikace téměř jisté místo v play off díky tomu, že loni ovládl svou skupinu Ligy národů.

Jde mu ale o lepší nasazení pro losování, osmička týmů v prvním a druhém koši totiž bude mít výhodu semifinále v domácím prostředí. Pořadatele rozhodujících čtyř finále o postup na šampionát pak určí los.

Český tým po bezbrankové remíze s Chorvaty v průběžných propočtech s přehledem držel postavení v druhém koši, nedělní prohra s Faeřany mu ale situaci značně zkomplikovala.

Česko - Chorvatsko, kvalifikace MS ve fotbale (Ivan Hašek)

Podle specializovaného účtu budou Haškovi svěřenci odečítat za porážku v Tórshavnu v žebříčku přes 20 bodů a propadnou se na 1485 bodů.

V průběžných odhadech jim patří poslední pozice ve druhém koši a například Slováky, figurující ve třetím koši, druhý z říjnových zápasů teprve čeká. FIFA oficiálně zveřejní reprezentační žebříček v příštím týdnu.

Pro nasazení v play off pak bude rozhodující pořadí po listopadovém programu. Obsazení týmů se ještě může výrazně měnit, řada skupin je teprve za polovinou.

Z odhadového prvního koše pro baráž může například vypadnout Wales, kterému reálně hrozí, že ve své skupině neskončí do druhého místa.

Česká reprezentace si dosud v samostatné historii na světovém šampionátu zahrála jen jednou, a to v roce 2006.

 
