Fotbalistka roku Stašková bude hrát za Atlético Madrid

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nechá prověřit projekty Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR na podporu zemědělských produktů, u kterých odhalila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) několik pochybení. Jde o projekty z roku 2013 a 2014 dohromady za více než 21 milionů korun z evropských dotací. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Kontroloři prověřili projekty v celkové hodnotě 1,4 miliardy korun. Kontrola se týkala ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a vybraných příjemců dotací, například Agrární komory ČR nebo Potravinářské komory ČR.

Agrární komora podle NKÚ v roce 2013 vybrala dodavatele služeb pro tříletý program podpory spotřeba mléka Bílé plus za 11 milionů korun bez otevřené soutěže, přestože měla povinnost vypsat veřejnou zakázku. Komora tehdy přímo oslovila tři agentury. "Státní zemědělský intervenční fond tehdy na základě přímého oslovení ze strany Agrární komory ČR potvrdil správnost našeho postupu v tomto konkrétním případě a ke stejnému závěru dospěla ve svém stanovisku také nezávislá advokátní kancelář," uvedl prezident komory Jan Doležal, podle kterého jde o neúmyslné pochybení. "Každá interní kontrola zpravidla zpřísňuje celý systém zadávání, průběžných i finálních kontrol a dnes by se to již nestalo," dodal.

NKÚ také upozornil, že Potravinářská komora ČR v programu Kvalita z Evropy - chutě s příběhem sice veřejnou zakázku vypsala, ale uzavřela s vítězem smlouvu, která o 10,8 milionu korun překročila vítěznou nabídku. Podle zadávací dokumentace přitom měla být vysoutěžená cena nepřekročitelná.