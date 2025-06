Trunda podrží Haška u reprezentace i přes chorvatský debakl. Řeší i další maléry

Nově zvolený předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda nenavrhne po porážce 1:5 v Chorvatsku odvolání trenéra reprezentace Ivana Haška. Kouče národního týmu však pověřil, aby k poslednímu vystoupení v kvalifikaci mistrovství světa zpracoval analýzu, kterou pak předloží výkonnému výboru. Trunda to uvedl při dnešním setkání s novináři ve strahovském sídle asociace.

Češi v pátek v Plzni porazili Černou Horu 2:0 a připsali si třetí výhru do tabulky. Reprezentace si pak ale v pondělí v Osijeku debaklem s největším favoritem skupiny výrazně zkomplikovala boj o přímý postup na šampionát, kam projde jen nejlepší tým skupin.

"První zápas se zvládl úspěšně, vyhráli jsme. Máme samozřejmě sen postoupit na mistrovství světa. Druhý zápas se bohužel nepovedl, také s panem Haškem jsme se o tom bavili. Trenér chystá analýzu, stejně jako celý reprezentační úsek. Budeme se o tom bavit. A musíme bojovat tak, aby se nám podařilo na šampionát postoupit, což je společný cíl nás všech," uvedl Trunda.

Devětačtyřicetiletý majitel mladoboleslavského prvoligového klubu se stal na květnové valné hromadě nástupcem Petra Fouska. Výkonný výbor zasedne 24. června a nový předseda nemá v plánu iniciovat Haškovo odvolání.

"To není na pořadu dne. Nebavili jsme se o tom, protože činností od mého zvolení je strašně moc. S panem Haškem i jeho realizačním týmem jsem v každodenním kontaktu. Požádal jsem je, aby připravili analýzu. Budeme mít v brzké době schůzku a budeme se bavit o tom, jak dál pomoct tomu, abychom další utkání zvládli. To samé bude tématem na výkonném výboru," dodal Trunda.

Asociace si v Osijeku připsala i další ostudu. Na čestné tribuně mezi členy výkonného výboru a partnery usedl také bývalý funkcionář Jan Hořejší, který má kvůli své roli v kauze okolo bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra čtyřletý zákaz působení ve všech aktivitách spojených s fotbalovou asociací.

"Měl jsem v Osijeku řadu povinností a o případu jsem se dozvěděl vlastně hodinu po utkání. Hned v úterý jsem dal podnět k etické komisi, aby zahájila procedury, které jsou v rámci FAČR nutné a zásadní. Pan Hořejší rozhodně nebyl součástí oficiální delegace, chceme také vědět, kdo ho tam pozval. My se od toho distancujeme a je to pro nás absolutně nepřípustné," ujistil Trunda.

Pověst českého fotbalu poškodilo také víkendové utkání 1. B třídy Libušín - Velvary B. Sociální sítě zaplavilo video, které jasně ukazuje, že se nehrálo fér.

"Dostalo se ke mně z mnoha stran. Náš integrity officer už dostal ode mě podnět, takže se to řeší. Rádi bychom tyto kauzy řešili okamžitě bez toho, aniž bychom dávali alibistické odpovědi. Toto nemá v českém fotbale absolutně místo. Už probíhají komunikace směrem k jednotlivým orgánům a odpovědným osobám ve středních Čechách. V podstatě okamžitě, co jsme se to dozvěděli, jsme zahájili řešení," řekl předseda asociace.