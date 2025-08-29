Sparta má novou posilu do útoku. Z Newcastlu získala reprezentanta Austrálie

Fotbal

Sparta oznámila příchod nové akvizice. Dres letenského klubu oblékne dvacetiletý australský křídelník Garang Kuol, rodák z Jižního Súdánu, který dosud patřil Newcastlu United. V Praze podepsal dlouhodobou smlouvu.
Garang Kuol v dresu Newcastlu
Garang Kuol v dresu Newcastlu | Foto: ČTK

"Garang je talentovaný hráč, který má na svůj věk už dost zkušeností. Přestoupil z Austrálie do Newcastlu, zahrál si skotskou i nizozemskou ligu a jako velmi mladý byl součástí australského týmu na mistrovství světa v Kataru. Zaujala nás jeho rychlost, schopnost hrát na obou stranách hřiště a odvaha chodit do soubojů jeden na jednoho. Vidíme v něm velký potenciál, ale je důležité, aby dostal čas na adaptaci a mohl se postupně zapracovat," uvedl prozatímní sportovní ředitel Sparty Tomáš Sivok.

Kuol začínal v Central Coast Mariners, kde podepsal smlouvu v roce 2021 ještě jako šestnáctiletý. Do prvního týmu se prosadil velmi rychle a už v sezoně 2021/22 pravidelně nastupoval v australské A-League. Celkem odehrál 22 soutěžních zápasů, dal sedm gólů a přidal čtyři asistence.

V lednu 2023 jej získal Newcastle United, který ho posílal na hostování. Nejprve ve skotském Heart of Midlothian, později v nizozemském FC Volendam, kde nastoupil do 16 utkání a jednou skóroval.

Další minuty sbíral v rezervě Newcastlu v Premier League 2, kde v sezoně 2024/25 odehrál 11 zápasů s bilancí pěti gólů a čtyř asistencí.

Na mezinárodní scéně debutoval v seniorské reprezentaci Austrálie v roce 2022 jako osmnáctiletý. Hrál i na mistrovství světa v Kataru, kde se dostal do osmifinále proti Argentině.

V březnu 2023 vstřelil svůj první reprezentační gól v přípravě proti Ekvádoru. Pravidelně nastupoval i za australské výběry do 20 a 23 let.

 
