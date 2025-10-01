Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Aktualizujeme…
Hráči ázerbájdžánského Karabachu zdolali FC Kodaň 2:0 a mají po dvou kolech základní části plný počet šesti bodů. Newcastle zvítězil na půdě Saint-Gilloise výrazně 4:0 a připsal si do tabulky první výhru.
Karabach je po osmi letech znovu v Lize mistrů. Vstoupil do ní překvapivou výhrou na stadionu Benfiky Lisabon a dnes na ni navázal i na domácím hřišti.
Proti Kodani skóroval v prvním poločase Zoubir a v závěru přidal druhý gól Addai. Karabach se tak dotáhl na Bayern Mnichov, Real Madrid a Inter Milán, které si druhou výhru připsaly v úterý.
Newcastle na úvod základní části doma těsně podlehl Barceloně, v Belgii si všechno vynahradil. Vítězný gól zaznamenal německý reprezentant Woltemade. Letní posila ze Stuttgartu přišla nahradit Isaka, který si vytrucoval rekordní přestup do Liverpoolu.
Druhou a třetí branku přidal z pokutových kopů Gordon a skóre ještě zvýraznil Barnes.
Fotbalová Liga mistrů, 2. kolo:
Karabach - FC Kodaň 2:0 (1:0)
Branky: 28. Zoubir, 83. Addai. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).
Saint-Gilloise - Newcastle 0:4 (0:2)
Branky: 43. a 64. Gordon obě z pen., 17. Woltemade, 80. Barnes. Rozhodčí: Schnyder (Švýc.).
Arsenal - Olympiakos Pireus 2:0 (1:0), FC Barcelona - Paris St. Germain 1:2 (1:1), Dortmund - Bilbao 4:1 (1:0), Leverkusen - PSV Eindhoven 1:1 (0:0), Monako - Manchester City 2:2 (1:2), Neapol - Sporting Lisabon 2:1 (1:0), Villarreal - Juventus Turín 2:2 (1:0).
Tabulka:
|1.
|Bayern Mnichov
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2.
|Real Madrid
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3.
|Paris St. Germain
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4.
|Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|5.
|Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6.
|Karabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|7.
|Dortmund
|2
|1
|1
|0
|8:5
|4
|8.
|Manchester City
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|9.
|Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10.
|Atlético Madrid
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|11.
|Newcastle
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|13.
|FC Bruggy
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|Sporting Lisabon
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15.
|Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16.
|Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|FC Barcelona
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|18.
|Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|Neapol
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20.
|Saint-Gilloise
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|21.
|Bergamo
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|23.
|Juventus Turín
|2
|0
|2
|0
|6:6
|2
|24.
|Bodö/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|25.
|Leverkusen
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|26.
|Villarreal
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27.
|PSV Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|FC Kodaň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|29.
|Olympiakos Pireus
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|30.
|Monako
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|31.
|Slavia Praha
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|32.
|Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|33.
|Benfica Lisabon
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|34.
|Bilbao
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|35.
|Ajax Amsterodam
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36.
|Kajrat Almaty
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0