Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Aktualizováno před 6 minutami
Fotbalisté Barcelony v Lize mistrů prohráli s obhájcem trofeje Paris St.Germain 1:2. Brankář Matěj Kovář vychytal Eindhovenu remízu 1:1 v Leverkusenu.
Hráči ázerbájdžánského Karabachu zdolali FC Kodaň 2:0 a mají po dvou kolech základní části plný počet šesti bodů. Newcastle zvítězil na půdě Saint-Gilloise výrazně 4:0 a připsal si do tabulky první výhru.

Karabach je po osmi letech znovu v Lize mistrů. Vstoupil do ní překvapivou výhrou na stadionu Benfiky Lisabon a dnes na ni navázal i na domácím hřišti.

Proti Kodani skóroval v prvním poločase Zoubir a v závěru přidal druhý gól Addai. Karabach se tak dotáhl na Bayern Mnichov, Real Madrid a Inter Milán, které si druhou výhru připsaly v úterý.

Newcastle na úvod základní části doma těsně podlehl Barceloně, v Belgii si všechno vynahradil. Vítězný gól zaznamenal německý reprezentant Woltemade. Letní posila ze Stuttgartu přišla nahradit Isaka, který si vytrucoval rekordní přestup do Liverpoolu.

Druhou a třetí branku přidal z pokutových kopů Gordon a skóre ještě zvýraznil Barnes.

Fotbalová Liga mistrů, 2. kolo:

Karabach - FC Kodaň 2:0 (1:0)

Branky: 28. Zoubir, 83. Addai. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).

Saint-Gilloise - Newcastle 0:4 (0:2)

Branky: 43. a 64. Gordon obě z pen., 17. Woltemade, 80. Barnes. Rozhodčí: Schnyder (Švýc.).

Arsenal - Olympiakos Pireus 2:0 (1:0), FC Barcelona - Paris St. Germain 1:2 (1:1), Dortmund - Bilbao 4:1 (1:0), Leverkusen - PSV Eindhoven 1:1 (0:0), Monako - Manchester City 2:2 (1:2), Neapol - Sporting Lisabon 2:1 (1:0), Villarreal - Juventus Turín 2:2 (1:0).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 2 2 0 0 8:2 6
2. Real Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3. Paris St. Germain 2 2 0 0 6:1 6
4. Inter Milán 2 2 0 0 5:0 6
5. Arsenal 2 2 0 0 4:0 6
6. Karabach 2 2 0 0 5:2 6
7. Dortmund 2 1 1 0 8:5 4
8. Manchester City 2 1 1 0 4:2 4
9. Tottenham 2 1 1 0 3:2 4
10. Atlético Madrid 2 1 0 1 7:4 3
11. Newcastle 2 1 0 1 5:2 3
Marseille 2 1 0 1 5:2 3
13. FC Bruggy 2 1 0 1 5:3 3
Sporting Lisabon 2 1 0 1 5:3 3
15. Frankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16. Liverpool 2 1 0 1 3:3 3
FC Barcelona 2 1 0 1 3:3 3
18. Chelsea 2 1 0 1 2:3 3
Neapol 2 1 0 1 2:3 3
20. Saint-Gilloise 2 1 0 1 3:5 3
21. Bergamo 2 1 0 1 2:5 3
Galatasaray 2 1 0 1 2:5 3
23. Juventus Turín 2 0 2 0 6:6 2
24. Bodö/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
25. Leverkusen 2 0 2 0 3:3 2
26. Villarreal 2 0 1 1 2:3 1
27. PSV Eindhoven 2 0 1 1 2:4 1
FC Kodaň 2 0 1 1 2:4 1
29. Olympiakos Pireus 2 0 1 1 0:2 1
30. Monako 2 0 1 1 3:6 1
31. Slavia Praha 2 0 1 1 2:5 1
32. Pafos 2 0 1 1 1:5 1
33. Benfica Lisabon 2 0 0 2 2:4 0
34. Bilbao 2 0 0 2 1:6 0
35. Ajax Amsterodam 2 0 0 2 0:6 0
36. Kajrat Almaty 2 0 0 2 1:9 0
 
