Nehrajeme za trenéra, ale za Viktorku, burcuje plzeňský kapitán Vydra

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Kapitán plzeňských fotbalistů Matěj Vydra zdůraznil, že svůj díl viny za předčasný konec trenéra Miroslava Koubka nesou i všichni hráči. Třiatřicetiletý útočník na tiskové konferenci před druhým kolem Evropské ligy proti Malmö uvedl, že mužstvo po sérii tří soutěžních zápasů bez vítězství musí začít "jezdit" po zadku.
Matěj Vydra
Matěj Vydra | Foto: Reuters

Na lavičce Plzně po nečekané nedělní porážce 0:1 se Zlínem skončil Koubek a mužstvo dočasně převzal stávající asistent Marek Bakoš. "Dozvěděli jsme se to v pondělí před tréninkem. Hlavně bych k tomu chtěl říct, že i my hráči k tomu přispěli," prohlásil Vydra.

"Musíme si uvědomit, že nehrajeme za trenéra, za pana (šéfa klubu Adolfa) Šádka, nového majitele, ale hrajeme za Viktorku Plzeň. Pokud chceme hájit tyto barvy, tak si každý píše svůj příběh, svoji historii. To si jako hráči musíme uvědomit," dodal člen širšího kádru reprezentace.

Koubek skončil na lavičce Plzně po necelých dvou a půl letech. "Změna přišla velká a čas nad tím nějak přemýšlet není. Přeci jenom máme zítra Evropu a za pár dní ligu. Takže je to všechno rychlé. My jako hráči chceme novému trenérovi pomoct co nejlíp vstoupit do jeho prvního angažmá jako hlavní kouč," podotkl Vydra.

Západočeši z posledních tří soutěžních zápasů vytěžili jen jednu remízu a potřebují se herně zlepšit.

"Trenér si k tomu určitě řekne svoje a pak my hráči musíme taky. Přece jenom trenér na hřišti není, jsme tam my hráči. Něco se prostě musí změnit," řekl kapitán.

"Asi všichni víme, že já nejsem nějaký výbušný typ. Snažím se to prostě řešit normálně. Ale pokud bude potřeba, tak asi už zvýším hlas. Poslední týdny to prostě nebylo ideální. Zítra musíme asi začít od základů a jezdit po pr..... Dát do toho emoce a ta nadstavba se potom dostaví," mínil Vydra.

Jeho celek si chce proti švédskému soupeři spravit náladu po remíze 1:1 z úvodního kola v Budapešti, kde Ferencváros v závěru nastavení navzdory oslabení srovnal. Malmö v srpnu vyřadilo v závěrečném předkole Evropské ligy Olomouc.

"U nich vlastně taky odešel trenér, takže možná ten zápas s Olomoucí nám nic moc neřekne. Víme, že jsou silní na balonu, takže do nich asi musíme šlapat. Zároveň se vyvarovat nějakých ztrát, aby nechodili do otevřené obrany. Hlavně se chceme soustředit na sebe a dostat fanoušky na naši stranu. Odvést co nejlepší výkon a po ztrátě v Maďarsku to napravit," dodal Vydra.

 
