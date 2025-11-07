Fotbal

"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

před 1 hodinou
Mezinárodní fotbalová federace zřídila nové ocenění nazvané Cena míru FIFA. Poprvé ji udělí 5. prosince ve Washingtonu při losování mistrovství světa, které příští rok uspořádají USA, Kanada a Mexiko.
Prezident FIFA Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump na MS klubů 2025
Prezident FIFA Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump na MS klubů 2025 | Foto: Reuters

Prvním laureátem by se podle agentury AP mohl stát americký prezident Donald Trump, předseda FIFA Gianni Infantino to však výslovně nepotvrdil. Federace na svém webu oznámila, že výjimečné činy pro mír hodlá oceňovat každoročně.

"Uvidíte 5. prosince," řekl Infantino, který má s Trumpem blízký vztah.

"Prezidenta Trumpa považuji za opravdu blízkého přítele. Samozřejmě byl velmi nápomocný ve všem, co děláme pro mistrovství světa. Má neuvěřitelnou energii, opravdu to obdivuji. Dělá, co říká. Říká, co si myslí. Říká to, co si mnoho lidí myslí také, ale možná se neodvažuje říct. A proto je tak úspěšný," uvedl šéf FIFA.

Trump nedávno usiloval o Nobelovu cenu za mír, kterou nakonec dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová.

Americký prezident už několikrát veřejně prohlásil, že by si ocenění zasloužil za svoje úspěchy při ukončování válek ve světě. Mnozí experti však předem odhadovali, že Trump cenu ani letos nedostane, protože podle některých názorů rozkládá mezinárodní světový řád.

