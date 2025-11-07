Ostatní sporty

Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

před 1 hodinou
Ruští lyžaři se kvůli vyloučení z kvalifikace na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo odvolali ke sportovní arbitráži CAS.
Nesouhlasí s rozhodnutím mezinárodní federace FIS, která nadále neumožňuje ruským a běloruským lyžařům a snowboardistům startovat ve svých soutěžích.

Na CAS se obrátil také ruský paralympijský výbor a šestice parasportovců. Chtějí si vymoci účast na paralympiádě, která bude v Itálii následovat po zimních hrách.

Všichni podali odvolání několik dní poté, co Rusko uspělo u sportovní arbitráže CAS s odvoláním proti plošnému vyloučení svých sáňkařů ze soutěží mezinárodní federace FIL.

Arbitráž rozhodla, že FIL musí umožnit ruským sáňkařům závodit v roli neutrálních sportovců, pokud splní podmínky. Zatím ale není jasné, jak konkrétně bude FIL postupovat a zda se někdo ze sáňkařů z Ruska stihne na ZOH kvalifikovat.

Mezinárodní olympijský výbor stanovil pro účast ruských a běloruských sportovců na ZOH 2026 stejné podmínky, jaké měli na loňských olympijských hrách v Paříži.

Pod neutrální vlajkou se mohou her zúčastnit individuální sportovci, kteří nepodporují válku na Ukrajině a nejsou napojeni na armádu.

Musí se však kvalifikovat, což jim některé světové sportovní federace neumožňují. Vedle FIS na plošném vyloučení ruských a běloruských sportovců trvá například vedení světového biatlonu.

Rozhodnutí CAS v případu ruských sáňkařů může znamenat, že arbitráž bude podobně postupovat i u dalších sportů.

CAS potvrdil, že odvolání ruských lyžařů a paralympijského výboru obdržel, ale nezveřejnil časový harmonogram, jak bude tyto případy projednávat. Zimní olympijské hry 2026 začnou za tři měsíce.

