Tvrdé údery obušky. Fanoušci Slavie se v Miláně střetli s policií

Slávisté, jichž dorazilo do Milána k večernímu utkání 2. kola Ligy mistrů s Interem několik tisícovek, měli sraz v 17:00 v centru města u známé katedrály. S úderem páté hodiny mezi ně nastoupili těžkooděnci, což se některým příznivcům pražského klubu nelíbilo a vznikly strkanice, během kterých padaly tvrdé údery obušky. Vzápětí se nastoupení těžkooděnci rozpochodovali směrem ke katedrále a snažili se fanoušky zatlačit a tím pádem rozehnat.
Zhruba po čtvrthodině se situace uklidnila a v půl šesté už pořádkové síly jen přihlížely organizovanému fandění slávistů. Ti na závěr odpálili pyrotechniku, k dalším střetům už nedošlo. Fanoušci se nyní vydají na stadion San Siro, zápas s domácím Interem má výkop ve 21:00.