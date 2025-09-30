Fotbal

Tvrdé údery obušky. Fanoušci Slavie se v Miláně střetli s policií

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Fanoušci fotbalistů Slavie se dnes odpoledne u katedrály Narození Panny Marie v Miláně dostali do střetu s italskou policií. Redaktor ČTK byl svědkem, jak těžkooděnci několikrát použili obušky a pomocí štítů zatlačovali nespokojený dav. Zda byl někdo zraněn nebo zadržen, zatím není jasné.
Fanoušci Slavie
Fanoušci Slavie | Foto: Milan Kammermayer

Slávisté, jichž dorazilo do Milána k večernímu utkání 2. kola Ligy mistrů s Interem několik tisícovek, měli sraz v 17:00 v centru města u známé katedrály. S úderem páté hodiny mezi ně nastoupili těžkooděnci, což se některým příznivcům pražského klubu nelíbilo a vznikly strkanice, během kterých padaly tvrdé údery obušky. Vzápětí se nastoupení těžkooděnci rozpochodovali směrem ke katedrále a snažili se fanoušky zatlačit a tím pádem rozehnat.

Zhruba po čtvrthodině se situace uklidnila a v půl šesté už pořádkové síly jen přihlížely organizovanému fandění slávistů. Ti na závěr odpálili pyrotechniku, k dalším střetům už nedošlo. Fanoušci se nyní vydají na stadion San Siro, zápas s domácím Interem má výkop ve 21:00.

 
Fotbal sport Obsah Liga mistrů SK Slavia Praha Inter Milán

