Fanoušci Baníku popsali, jak přepadli auto s Opavany. A dostali podmíněné tresty

Část fanoušků fotbalového Baníku, kteří stanuli před soudem v Ostravě v souvislosti s přepadením auta s příznivci znepřáteleného opavského klubu, se dohodla se žalobcem.

Dvanáct ze sedmnácti obžalovaných tak dostalo za ukradení vlajek a šál s logem opavského klubu podmíněné tresty. U pěti bude proces pokračovat v lednu. Hrozí jim až dvanáctileté tresty za loupež a poškození cizí věci. ČTK to dnes řekla mluvčí Krajského soudu Ostrava Klára Krystynová.

"Vůči dvanácti obžalovaným je řízení pravomocně skončeno. Došlo k uzavření dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a 12 obžalovanými, kterou senát Krajského soudu v Ostravě schválil," řekla mluvčí. Dodala, že obžalovaným byly uloženy podmíněné tresty v rozmezí od tří do pěti let se zkušební dobou do pěti let. U některých z obžalovaných byl uložen ještě dohled.

Soud jim navíc zakázal vstup na veškerá utkání fotbalistů Baníku Ostrava i české fotbalové reprezentace v rozmezí od pěti do deseti let. "V neposlední řadě byly obžalovaným uloženy i peněžité tresty. Maximální výše byla 109 000 korun," řekla Krystynová.

Skupinu podle obžaloby vedl Petr Michalík. Ten je ve skupině, která se se žalobcem dohodla. V jeho případě nebude soud pokračovat. Pod jeho vedením si fanoušci počínali sofistikovaně. Nějaký čas sledovali fanoušky opavského klubu. Monitorovali, kdo má vlajky a šály, kudy se pohybují. Monitorovali i jejich pobyt na stadionu v Brně, kde opavský klub nějakou dobu hrál, když se jeho stadion opravoval.

Podle policie i obžaloby si skupina počínala organizovaně. Údajně se někteří její členové vmísili i do kotle opavského celku při zápasu, který tým odehrál 7. října v Brně s Bohemians Praha 1905. Pak vybraný vůz sledovali celou cestu z Brna až na Opavsko. U Březové inscenovali situaci s defektem a vůz donutili zastavit a dalšími auty mu zablokovali cestu.

Vyskákali z nich pachatelé maskovaní kuklami a obklíčili vůz. Rozbili čelní sklo, vytáhli klíče ze zapalování a zahodili je. Pak z kufru ukradli batoh s osobními věcmi a peněženkou a vlajky a šály opavských fanoušků. Loni v lednu policisté obvinili 11 lidí. Už tehdy nevylučovali obvinění dalších. Po pokračujících výsleších zahájili moravskoslezští kriminalisté loni v dubnu trestní stíhání šesti lidí ve věku od 19 do 39 let.

Jeden z obžalovaných, jehož výpověď soudce přečetl, vše přiznal a přepadení popsal. Řekl, že šlo hlavně o vlajky. "Vlajka je to nejcennější, co fanoušci mají. Když se nám podaří nějaké sebrat, vyvěšujeme je vždy na dalším zápase, ale vzhůru nohama," řekl obžalovaný člen tzv. ostravských chuligánů. Dodal, že činu lituje. "Kdybych věděl, co se bude dít, tak bych tam ani nejezdil," řekl.