Stehy v obličeji i na nose a také přišitý ret. Souček je připraven na Evropskou ligu

V jedné z budov spalovny v pražských Malešicích hořela technologie. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu, zasahovalo deset profesionálních a devět dobrovolných jednotek. Požár způsobí podle odhadu škodu za stovky milionů korun. Na Twitteru o tom informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Mluvčí Pražských služeb Radim Mana uvedl, že spalovna je mimo provoz a minimálně ve čtvrtek to tak zůstane, odpad bude převážen jinam. Potvrdil i odhad škody.

Požár vypukl ve středu odpoledne, černý kouř byl vidět z velké dálky. "Oheň je pod kontrolou, plameny se nešíří, dohašujeme," řekl Kavka před 17:45. Zplodiny z požáru se podle něj už nešíří. Hasiče čeká náročné dohašování uvnitř objektu, na místě zůstává několik jednotek, napsal na Twitteru.

Podle Many byly všechny linky spalovny odstaveny a zůstanou tak minimálně po celý čtvrtek. "V dalších dnech se uvidí, ale řešíme to a jsme na to připraveni," řekl. "Můžu potvrdit, že predikce škody ve výši několik stovek milionů korun se bohužel zdá jako reálná," uvedl dále. Doplnil, že příčina požáru je zatím neznámá a hořelo v technologické budově, kde je gumová nádrž.

Podle Kavky hořela technologie v pětipatrové budově o rozměru 30 krát 40 metrů. Na další objekty se požár nerozšířil. Hasiči mají představu, co oheň způsobilo, příčinu požáru ale chtějí ověřit při vyšetřování ve čtvrtek dopoledne, řekl mluvčí.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že vzplanulo gumové těsnění a odpad nehořel. Krátce po vypuknutí požáru na Twitteru vyzval obyvatele, aby nevětrali. Radní hlavního města Jan Chabr (TOP 09) uvedl, že požár vznikl při opravě linky. Lidé podle něj neměli v okolí spalovny ani vycházet. Policie varovala řidiče před dlouhým zdržením v přilehlé Průmyslové ulici.