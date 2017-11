Pozor na útok žluté ponorky. Do Edenu míří znovuzrozený Bacca i sparťanský kat Bakambu

před 53 minutami

Pražskou Slavii čeká před důležitým ligovým zápasem v Plzni zřejmě nejlepší možná prověrka. V rámci základní skupiny A Evropské ligy totiž dorazí španělský Villarreal, jehož útočná dvojice Bakambu - Bacca nahání obráncům soupeřů hrůzu svou gólovou produktivitou. O tom se ostatně mohli přesvědčit i slávisté, kterým Bacca vstřelil před dvěma týdny v úvodním klání obou soupeřů branku. Právě přes zastavení dua "BaBa" povede cesta svěřenců Jaroslava Šilhavého k úspěchu.

Praha - Pražská Slavia inkasovala v prvních dvanácti kolech české nejvyšší soutěže pouhé čtyři branky. Nyní ji však čeká druhý opravdu zátěžový test v krátkém sledu - do Edenu totiž dorazí španělský Villarreal, jehož útočná síla budí respekt.

Dvojice Bakambu - Bacca na hrotu útoku španělského týmu nahání soupeřům hrůzu, vždyť z celkových 22 gólů, které zatím Villarreal od začátku sezony vstřelil, obstarala dvojice "BaBa" celkem třináct. Ostatně o formě Carlose Baccy se slávisté mohli sami přesvědčit, zkušený kolumbijský střelec vyrovnával v prvním zápase proti sešívaným ve Španělsku na 2:2.

Strmý střelecký vzestup obou hráčů je ale poněkud překvapivý, Bakambu sice branky dával poměrně pravidelně, ale v jeho prvním působišti ve francouzském Sochaux stále nic nenaznačovalo, že by se jeho jméno mělo stát žhavým zbožím během nejbližších přestupových období. Zlom přišel až v tureckém Bursasporu, kde konžský útočník nasázel 13 gólů ve 27 zápasech a vysloužil si přestup do Španělska.

Tam pokračoval v gólové jízdě, což odnesla i Sparta, která od něj během dvou zápasů čtvrtfinále Evropské ligy dostala čtyři branky. "Bakambu stojí na konci útočných snah Villarrealu, ale není to jen o něm. Celý tým hraje výborně, je to technicky velmi dobře vybavené mužstvo. Mají dva fantastické útočníky, kromě Bakambua je to taky Bacca," připomínal při odletu do Villarrealu slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Právě Bacca přišel do týmu "žluté ponorky" dokázat, že ještě nepatří do starého železa. Jednatřicetiletý Kolumbijec sice ve svém minulém působišti v milánském AC zdaleka nevyhořel, přesto odcházel v poměrně rozjitřené atmosféře. I přes to, že během 77 zápasů v Serii A nastřílel 34 gólů, s ním trenér rossoneri Vincenzo Montella přestal počítat a umožnil Baccovi odejít na jednoleté hostování do Villarrealu, což samotný střelec nesl s velkou úlevou.

Do věhlasného AC totiž přicházel s velkou pompou za 30 milionů eur (cca 765 milionů korun), ale nakonec měl mnohem slabší pozici, než všichni v Miláně včetně jeho čekali. Po přesunu do Villarrealu pak Bacca ožil a táhne ho spolu s Bakambuem do předních pater La Ligy. Tým z území Valencijského společenství je momentálně šestý s pouze tříbodovou ztrátou na třetí Real Madrid. Na Baccu má navíc díky výhodné dohodě s AC Milán opci a v případě zájmu jej bude moci po sezoně v Itálie vykoupit za poloviční cenu, než za kterou Kolumbijec na San Siro přicházel, tedy 15 milionů eur (cca 380 milionů korun).

O tom, co především Bacca umí, se už slávisté přesvědčili. Pod remízou před dvěma týdny je totiž podepsán právě jednatřicetiletý střelec. Těsně před koncem poločasu využil chyby v obraně týmu Jaroslava Šilhavého a srovnal stav na konečných 2:2. Ze spaní může Baccovo jméno budit hlavně stopera Jakuba Jugase, který při gólu útočníka Villarrealu chyboval.

V prvním zápase obou soupeřů na východním pobřeží Španělska předvedla Slavia nebojácný výkon a remízu si plně zasloužila. Na to, aby mohli pomýšlet na nějaký bodový zisk i z domácí odvety, a přiblížili si tak postup ze základní skupiny Evropské ligy, ale musí sešívaní zastavit rozjetý rychlík dvojice "BaBa".