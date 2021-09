"Zemřete, žoldáci." Slavné Bröndby uniklo zániku, Sparta pro něj bude jako Barcelona

Pro Spartu bude dnešní zápas na stadionu v Kodani běžným vstupem do základní skupiny fotbalové Evropské ligy, příznivci Bröndby ale berou duel daleko emotivněji. Slavný dánský klub má za sebou patnáct let hororového období včetně starostí o samotnou existenci, duel s Pražany je pro ně symbolem návratu na evropskou scénu.

Původní zpravodajství z Kodaně - VIP prostory Bröndby Stadium zdobí fotky z utkání s Barcelonou či vlaječky renomovaných soupeřů, na zdi slávy se dá najít ale i suvenýr z konfrontací s Viktorií Žižkov.

Červenobílá vlajka pražského klubu přibyla do sbírky na podzim 2003, pohříchu jako jedna z posledních ze zápasů hlavní fáze evropských pohárů. Netrvalo dlouho a dánský klub se propadl do nejtemnějšího období své historie.

Problémy poprvé probublaly na povrch v květnu 2006, kdy kvůli neshodám s vedením opustil lavičku Michael Laudrup, jeden z nejlepších hráčů dánské historie.

Nově jmenovaný kouč René Meulensteen přivedl v posledních dnech přestupového období několik diskutabilních hráčů, ve funkci ovšem vydržel pouze půl roku. Tým opustil s vysvětlením, že si jeho rodina nemůže v Dánsku zvyknout, neoficiálně ovšem označil klub za "nemocného pacienta, který potřebuje intenzivní péči."

Když si Bröndby v srpnu 2007 připsalo porážkou 2:4 s Horsens svůj 23. venkovní zápas bez vítězství, na fotbalisty si před stadionem počkalo několik stovek rozzuřených fanoušků. Fyzické konfrontaci sice zamezila ochranka, hráči a členové vedení si ale museli vyslechnout pokřiky "Chcípněte, žoldáci" nebo "My jsme Bröndby, vy nejste nic."

Krátce na to projevil zájem o koupi klubu slavný gólman Peter Schmeichel, s nabídkou ale neuspěl, a problémy se dál vršily. V letech 2009 a 2013 byla slavná značka dokonce blízko zániku, než ji z mnohamilionových dluhů zachránila malá skupina dánských investorů.

Pro domácí fanoušky je dnešní duel se Spartou dalším symbolem postupné resuscitace jedenáctinásobného mistra Dánska. Je to už šestnáct let, co hráči v modrožlutých barvách vyběhli ke svému poslednímu zápasu v základní skupině evropského poháru.

"Sparta je pro nás v tomto zápase jako Barcelona," říká Kim Sommer, podnikatel z Havdrupu nedaleko Kodaně, který patří mezi dlouholeté fanoušky Bröndby.

Do ochozů moderně zrekonstruovaného stadionu si podle něj najde večer cestu přibližně patnáct tisíc diváků. A mohlo jich být ještě výrazně víc, pokud by se hrálo dříve - Dánové berou návštěvu fotbalového zápasu jako rodinnou událost a devátá večerní je pro ně uprostřed pracovního týdne už dost pozdě.

Význam utkání pro domácí převyšuje jméno českého protivníka. Fanoušci Spartu znají, vesměs ale o českém týmu nemají bližší informace. "Pamatuju si ji spíš z dob, kdy jsem byl mladší, registroval jsem ji v pokročilých fázích evropských pohárů. Ale v posledních letech nic," všiml si Sommer, že ani Pražané za sebou nemají nejúspěšnější sezony.

V Kodani bude zápas svátkem a nic na ton nemění fakt, že loňský mistr dánské ligy nechytil na úvod letošního ročníku zrovna famózní formu. Z posledních deseti duelů vyhrál jediný, paradoxně ale s nabitým Midtjyllandem.

"Očekávám, že proti nám to bude podobný zápas. Domácí se budou chtít vytáhnout, budou hrát trpělivě a s maximálním nasazením," tuší kouč letenského týmu Pavel Vrba.

"Čeká nás bouřlivá atmosféra. Diváci si utkání budou chtít užít i vzhledem k tomu, čím si v posledních letech prošli," doplňuje kouče stoper Dávid Hancko.

Duel bude sledovat celé Dánsko už jen proto, že Bröndby je podle průzkumů nejpopulárnějším klubem v zemi. Zatímco konkurenčnímu FC drží palce pouze regionálně příslušná část obyvatel hlavního města, žlutomodré barvy mají příznivce po celé zemi.

"Těžko říct, jak duel se Spartou dopadne. Přehnaná očekávání asi nikdo z nás nemá, ale návrat do pohárů si hodláme pořádně užít," říká Sommer.