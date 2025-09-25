Fotbal

Ferencváros - Plzeň. Viktoria hraje v Evropské lize proti týmu, který v zimě vyřadila

před 39 minutami
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Ferencvárosem Budapešť a Viktorií Plzeň.
 
Priske pykat nebude. Návštěva kouče Sparty u rozhodčích byla v pořádku, míní komise

Priske pykat nebude. Návštěva kouče Sparty u rozhodčích byla v pořádku, míní komise

Kinský ohromil fotbalový svět čarovným zákrokem. Byl neuvěřitelný, rozplýval se kouč

Kinský ohromil fotbalový svět čarovným zákrokem. Byl neuvěřitelný, rozplýval se kouč

Výbuch Olomouce v poháru, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta si zastřílela

Výbuch Olomouce v poháru, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta si zastřílela

Vítejte na novém Camp Nou, tady se bude sprchovat Yamal. Barcelona otevírá stadion

Vítejte na novém Camp Nou, tady se bude sprchovat Yamal. Barcelona otevírá stadion
5:08
před 13 minutami
"'Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump
Zahraničí

"'Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump

Turecko by také podle Trumpa mohlo přivést k jednacímu stolu ruského a ukrajinského prezidenta.
před 39 minutami
Ferencváros - Plzeň. Viktoria hraje v Evropské lize proti týmu, který v zimě vyřadila
Fotbal

ŽIVĚ
Ferencváros - Plzeň. Viktoria hraje v Evropské lize proti týmu, který v zimě vyřadila

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Ferencvárosem Budapešť a Viktorií Plzeň.
před 39 minutami
Obrazem

Napětí s USA stoupá, Venezuela cvičí lidovou armádu z civilistů

Napětí s USA stoupá, Venezuela cvičí lidovou armádu z civilistů
Prohlédnout si 12 fotografií
Do výcviku se zapojují i ženy, které se učí střeleckým dovednostem a základnímu vojenskému postavení.
Národní vlajka se stává součástí vojenské symboliky a při cvičeních funguje jako prvek patriotismu, který má posílit loajalitu k režimu.
před 55 minutami
Bude Moldavsko "okupovat" Brusel, nebo Moskva? O tom rozhodnou víkendové volby
Zahraničí

Bude Moldavsko "okupovat" Brusel, nebo Moskva? O tom rozhodnou víkendové volby

Průzkumy zatím ukazují na vyrovnaný souboj, ve němž ale mohou mít ještě poslední slovo dezinformace či hlasy placené oligarchou.
Aktualizováno před 1 hodinou
Podpora zla je hřích, varuje Graubner před volbou Stačilo!. Nesmysl, reaguje Maláčová
Domácí

Podpora zla je hřích, varuje Graubner před volbou Stačilo!. Nesmysl, reaguje Maláčová

Jít k volbám není jenom moje právo, ale i výraz odpovědnosti za sebe, rodinu, přátele i za stát, píše arcibiskup pražský.
před 1 hodinou
Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech
Hokej

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Alexandr Ovečkin si přes léto si vydělal částku, která na poměry ledního hokeje působí až neuvěřitelně.
před 2 hodinami
Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996
Infografika
Domácí

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Prvního a druhého dělilo ve volbách před čtyřmi lety pouhých 0,67 procentního bodu. Projděte si zajímavé momenty voleb od roku 1996.
