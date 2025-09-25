Plzeň v šoku, o výhru přišla v posledních vteřinách. Budapešť přitom hrála v deseti

Viktorii poslal po čtvrt hodině do vedení Rafiu Durosinmi. Maďarský šampion hrál od 37. minuty bez vyloučeného Cebraila Makreckise, přesto v oslabení ve čtvrté minutě nastavení srovnal zásluhou střídajícího Aleksandara Pešiče.
Viktoria nezvítězila ani v druhém pohárovém duelu na stadionu Ferencvárose. V únoru přes celek z Budapešti přešla na úvod vyřazovací fáze ve stejné soutěži po venkovní prohře 0:1 a domácím vítězství 3:0. Západočeši si nespravili náladu po sobotní ligové porážce 1:2 na Spartě.
Ve druhém kole hlavní fáze Plzeň, která v minulém ročníku Evropské ligy došla až do osmifinále, přivítá za týden Malmö. Po loňské změně herního systému pohárů tvoří všech 36 účastníků jednu tabulku, z níž 24 týmů postoupí do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každé z mužstev absolvuje čtyři zápasy doma i venku. Západočeši stejně jako Ferencváros přešli do Evropské ligy po nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů.
Trenér Viktorie Koubek udělal dvě změny v základní sestavě oproti utkání na Spartě. Místo útočníka Adua nastoupil ofenzivní univerzál Ladra a na levém halfbeku dostal před Spáčilem překvapivě přednost Doski. Jen na lavičce Ferencvárose začal bývalý hráč Západočechů Cadu.
Úřadující český vicemistr před ne zcela zaplněnou Groupama Arenou pro zhruba 22 tisíc diváků od úvodu působil jistějším dojmem a hned po necelé minutě mohl otevřít skóre. Doskiho centr z levé strany proletěl vápnem až k nabíhajícímu Memičovi, který však z první ve velké šanci minul zadní tyč.
V 16. minutě už hosté otevřeli skóre a rozjásali hlasitou sedmistovku plzeňských fanoušků v hledišti. Doskiho přihrávka se dostala přes hřiště až k Durosinmimu, nigerijský útočník potáhl balon před vápno, uvolnil se přes obránce a střelou tyči překonal gólmana Dibusze. Nigerijský útočník, který krátce předtím dostal za ostrý zákrok žlutou kartu, skóroval ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů, do nichž zasáhl.
Maďarský mistr se vůbec nemohl dostat do tempa a ve 37. minutě mu navíc utkání ještě více zkomplikoval Makreckis. Lotyšský halfbek ve středu pole zbytečně zatáhl Vydru a nizozemský rozhodčí ho po druhé žluté kartě vyloučil. Domácí kouč Keane reagoval na oslabení dvojitým poločasovým střídáním a na trávník poslal i Cadua.
Ferencváros paradoxně začal hrát lépe v oslabení, Viktoria ale přestála několik standardek a v 57. minutě mohla zvýšit. Dweh si zpracoval na hranici vápna odražený balon a přízemní pokus poslal o kousek vedle. Vzápětí si za obranu zaběhl Durosinmi a lehkým obloučkem jen těsně minul.
Domácí i v deseti hrozili a v 66. minutě měli blízko k vyrovnání. Ötvös zblízka tečoval spoluhráčovu střelu z hranice vápna na horní síť plzeňské branky. Na opačné straně mohl pojistit vedení střídající Adu, v 79. minutě ale trefil jen boční síť.
Západočeši neměli ani v přesilovce závěr pod kontrolou a v poslední ze čtyř nastavených minut inkasovali. Kanichowsky nacentroval do vápna a další ze střídajících hráčů Pešič hlavou překonal Jedličku. Ferencváros doma v soutěžích UEFA neprohrál s českým soupeřem ani sedmé utkání. Viktoria vstoupila do hlavní fáze Evropské ligy remízou stejně jako vloni, kdy se rozešla s Frankfurtem smírně 3:3.
Utkání 1. kola fotbalové Evropské ligy:
Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)
Branky: 90.+4 Pešič - 16. Durosinmi. Rozhodčí: Van der Eijk - Bluemink, De Groot - Manschot (video, všichni Niz.). ŽK: Makreckis, Cissé, Pešič - Durosinmi, Jemelka. ČK: 37. Makreckis. Diváci: 16.117.
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann (74. Joseph), Raemaekers, Cissé - Makreckis, Ötvös (84. Levi), Keita (46. Kanichowsky), O'Dowda - Gruber (46. Cadu), Tóth (84. Pešič) - Varga. Trenér: Keane.
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka - Memič, Souaré, Červ, Ladra (70. Višinský), Doski - Vydra (77. Adu), Durosinmi (86. Zeljkovič). Trenér: Koubek.
Deventer - FCSB 0:1 (0:1)
Branka: 13. Miculescu.
Lille - Brann Bergen 2:1 (0:0)
Branky: 54. Ikamán, 80. Giroud - 60. Magnússon.
Aston Villa - Boloňa 1:0 (1:0)
Branka: 13. McGinn.
Glasgow Rangers - Genk 0:1 (0:0)
Branka: 55. O Hjon-kjo. ČK: 41. Diomande (Rangers).
Salcburk - FC Porto 0:1 (0:0)
Branka: 90.+3 William Gomes.
Stuttgart - Celta Vigo 2:1 (0:0)
Branky: 51. Búanání, 68. Chanús - 6. Iglesias.
Utrecht - Lyon 0:1 (0:0)
Branka: 75. Tessmann.
Young Boys Bern - Panathinaikos Atény 1:4 (1:3)
Branky: 25. Janko - 13., 19. a 68. Zarúrí, 10. Šwiderski.
Tabulka:
|1.
|Panathinaikos Atény
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2.
|Dinamo Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4.
|Freiburg
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|AS Řím
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|Ludogorec Razgrad
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|Lille
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|9.
|Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Genk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Braga
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Lyon
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|FCSB
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15.
|Nottingham
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|Betis Sevilla
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|17.
|Ferencváros Budapešť
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|Celtic Glasgow
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|Viktoria Plzeň
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21.
|PAOK Soluň
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|Maccabi Tel Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23.
|Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|Nice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|Malmö
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|Brann Bergen
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28.
|Feyenoord Rotterdam
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Utrecht
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Deventer
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Salcburk
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Glasgow Rangers
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Boloňa
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|34.
|Fenerbahce
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|35.
|Štýrský Hradec
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36.
|Bern
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0