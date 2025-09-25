Fotbal

Plzeň v šoku, o výhru přišla v posledních vteřinách. Budapešť přitom hrála v deseti

ČTK ČTK
před 57 minutami
Fotbalisté Plzně v úvodním utkání hlavní fáze Evropské ligy v Budapešti ztratili v dlouhé přesilovce vedení a po gólu inkasovaném v poslední minutě remizovali s Ferencvárosem 1:1.
Cebrails Makreckis musel po druhé žluté kartě ze hry už ve 38. minutě.
Cebrails Makreckis musel po druhé žluté kartě ze hry už ve 38. minutě. | Foto: Reuters

Viktorii poslal po čtvrt hodině do vedení Rafiu Durosinmi. Maďarský šampion hrál od 37. minuty bez vyloučeného Cebraila Makreckise, přesto v oslabení ve čtvrté minutě nastavení srovnal zásluhou střídajícího Aleksandara Pešiče.

Viktoria nezvítězila ani v druhém pohárovém duelu na stadionu Ferencvárose. V únoru přes celek z Budapešti přešla na úvod vyřazovací fáze ve stejné soutěži po venkovní prohře 0:1 a domácím vítězství 3:0. Západočeši si nespravili náladu po sobotní ligové porážce 1:2 na Spartě.

Ve druhém kole hlavní fáze Plzeň, která v minulém ročníku Evropské ligy došla až do osmifinále, přivítá za týden Malmö. Po loňské změně herního systému pohárů tvoří všech 36 účastníků jednu tabulku, z níž 24 týmů postoupí do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každé z mužstev absolvuje čtyři zápasy doma i venku. Západočeši stejně jako Ferencváros přešli do Evropské ligy po nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů.

Trenér Viktorie Koubek udělal dvě změny v základní sestavě oproti utkání na Spartě. Místo útočníka Adua nastoupil ofenzivní univerzál Ladra a na levém halfbeku dostal před Spáčilem překvapivě přednost Doski. Jen na lavičce Ferencvárose začal bývalý hráč Západočechů Cadu.

Úřadující český vicemistr před ne zcela zaplněnou Groupama Arenou pro zhruba 22 tisíc diváků od úvodu působil jistějším dojmem a hned po necelé minutě mohl otevřít skóre. Doskiho centr z levé strany proletěl vápnem až k nabíhajícímu Memičovi, který však z první ve velké šanci minul zadní tyč.

V 16. minutě už hosté otevřeli skóre a rozjásali hlasitou sedmistovku plzeňských fanoušků v hledišti. Doskiho přihrávka se dostala přes hřiště až k Durosinmimu, nigerijský útočník potáhl balon před vápno, uvolnil se přes obránce a střelou tyči překonal gólmana Dibusze. Nigerijský útočník, který krátce předtím dostal za ostrý zákrok žlutou kartu, skóroval ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů, do nichž zasáhl.

Maďarský mistr se vůbec nemohl dostat do tempa a ve 37. minutě mu navíc utkání ještě více zkomplikoval Makreckis. Lotyšský halfbek ve středu pole zbytečně zatáhl Vydru a nizozemský rozhodčí ho po druhé žluté kartě vyloučil. Domácí kouč Keane reagoval na oslabení dvojitým poločasovým střídáním a na trávník poslal i Cadua.

Ferencváros paradoxně začal hrát lépe v oslabení, Viktoria ale přestála několik standardek a v 57. minutě mohla zvýšit. Dweh si zpracoval na hranici vápna odražený balon a přízemní pokus poslal o kousek vedle. Vzápětí si za obranu zaběhl Durosinmi a lehkým obloučkem jen těsně minul.

Domácí i v deseti hrozili a v 66. minutě měli blízko k vyrovnání. Ötvös zblízka tečoval spoluhráčovu střelu z hranice vápna na horní síť plzeňské branky. Na opačné straně mohl pojistit vedení střídající Adu, v 79. minutě ale trefil jen boční síť.

Západočeši neměli ani v přesilovce závěr pod kontrolou a v poslední ze čtyř nastavených minut inkasovali. Kanichowsky nacentroval do vápna a další ze střídajících hráčů Pešič hlavou překonal Jedličku. Ferencváros doma v soutěžích UEFA neprohrál s českým soupeřem ani sedmé utkání. Viktoria vstoupila do hlavní fáze Evropské ligy remízou stejně jako vloni, kdy se rozešla s Frankfurtem smírně 3:3.

Utkání 1. kola fotbalové Evropské ligy:

Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

Branky: 90.+4 Pešič - 16. Durosinmi. Rozhodčí: Van der Eijk - Bluemink, De Groot - Manschot (video, všichni Niz.). ŽK: Makreckis, Cissé, Pešič - Durosinmi, Jemelka. ČK: 37. Makreckis. Diváci: 16.117.

Ferencváros: Dibusz - Gartenmann (74. Joseph), Raemaekers, Cissé - Makreckis, Ötvös (84. Levi), Keita (46. Kanichowsky), O'Dowda - Gruber (46. Cadu), Tóth (84. Pešič) - Varga. Trenér: Keane.

Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka - Memič, Souaré, Červ, Ladra (70. Višinský), Doski - Vydra (77. Adu), Durosinmi (86. Zeljkovič). Trenér: Koubek.

Deventer - FCSB 0:1 (0:1)

Branka: 13. Miculescu.

Lille - Brann Bergen 2:1 (0:0)

Branky: 54. Ikamán, 80. Giroud - 60. Magnússon.

Aston Villa - Boloňa 1:0 (1:0)

Branka: 13. McGinn.

Glasgow Rangers - Genk 0:1 (0:0)

Branka: 55. O Hjon-kjo. ČK: 41. Diomande (Rangers).

Salcburk - FC Porto 0:1 (0:0)

Branka: 90.+3 William Gomes.

Stuttgart - Celta Vigo 2:1 (0:0)

Branky: 51. Búanání, 68. Chanús - 6. Iglesias.

Utrecht - Lyon 0:1 (0:0)

Branka: 75. Tessmann.

Young Boys Bern - Panathinaikos Atény 1:4 (1:3)

Branky: 25. Janko - 13., 19. a 68. Zarúrí, 10. Šwiderski.

Tabulka:

1. Panathinaikos Atény 1 1 0 0 4:1 3
2. Dinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
3. Midtjylland 1 1 0 0 2:0 3
4. Freiburg 1 1 0 0 2:1 3
Stuttgart 1 1 0 0 2:1 3
AS Řím 1 1 0 0 2:1 3
Ludogorec Razgrad 1 1 0 0 2:1 3
Lille 1 1 0 0 2:1 3
9. Aston Villa 1 1 0 0 1:0 3
Genk 1 1 0 0 1:0 3
FC Porto 1 1 0 0 1:0 3
Braga 1 1 0 0 1:0 3
Lyon 1 1 0 0 1:0 3
FCSB 1 1 0 0 1:0 3
15. Nottingham 1 0 1 0 2:2 1
Betis Sevilla 1 0 1 0 2:2 1
17. Ferencváros Budapešť 1 0 1 0 1:1 1
Celtic Glasgow 1 0 1 0 1:1 1
CZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
Viktoria Plzeň 1 0 1 0 1:1 1
21. PAOK Soluň 1 0 1 0 0:0 1
Maccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
23. Celta Vigo 1 0 0 1 1:2 0
Nice 1 0 0 1 1:2 0
Malmö 1 0 0 1 1:2 0
Brann Bergen 1 0 0 1 1:2 0
Basilej 1 0 0 1 1:2 0
28. Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 0:1 0
Utrecht 1 0 0 1 0:1 0
Deventer 1 0 0 1 0:1 0
Salcburk 1 0 0 1 0:1 0
Glasgow Rangers 1 0 0 1 0:1 0
Boloňa 1 0 0 1 0:1 0
34. Fenerbahce 1 0 0 1 1:3 0
35. Štýrský Hradec 1 0 0 1 0:2 0
36. Bern 1 0 0 1 1:4 0
 
Mohlo by vás zajímat

Ferencváros - Plzeň 1:1. Viktoria v závěru přišla o výhru

Ferencváros - Plzeň 1:1. Viktoria v závěru přišla o výhru

Priske pykat nebude. Návštěva kouče Sparty u rozhodčích byla v pořádku, míní komise

Priske pykat nebude. Návštěva kouče Sparty u rozhodčích byla v pořádku, míní komise

Kinský ohromil fotbalový svět čarovným zákrokem. Byl neuvěřitelný, rozplýval se kouč

Kinský ohromil fotbalový svět čarovným zákrokem. Byl neuvěřitelný, rozplýval se kouč

Výbuch Olomouce v poháru, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta si zastřílela

Výbuch Olomouce v poháru, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta si zastřílela
Fotbal sport Obsah Evropská liga FC Viktoria Plzeň

Právě se děje

před 57 minutami
Plzeň v šoku, o výhru přišla v posledních vteřinách. Budapešť přitom hrála v deseti
Fotbal

Plzeň v šoku, o výhru přišla v posledních vteřinách. Budapešť přitom hrála v deseti

Fotbalisté Plzně na úvod hlavní fáze Evropské ligy remizovali v Budapešti v přesilovce s Ferencvárosem 1:1.
před 2 hodinami
Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára
Hokej

Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

Bývalý obránce a dlouholetý kapitán Bostonu Zdeno Chára se po třech letech od ukončení bohaté kariéry vrací do prostředí NHL.
před 2 hodinami
Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet
Domácí

Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet

Ministr zemědělství označil Babišovo vyjádření za demonstraci moci a zastrašování.
před 2 hodinami
KLDR je v poslední fázi vývoje rakety schopné zasáhnout USA, tvrdí Jihokorejci
Zahraničí

KLDR je v poslední fázi vývoje rakety schopné zasáhnout USA, tvrdí Jihokorejci

"Zbývá už jen takzvaná technologie návratu do atmosféry. I to pravděpodobně brzy vyřeší," řekl jihokorejský prezident I Če-mjong v OSN.
před 3 hodinami
"'Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump
Zahraničí

"'Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump

Turecko by také podle Trumpa mohlo přivést k jednacímu stolu ruského a ukrajinského prezidenta.
před 3 hodinami
Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec
Hokej

Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec

Hokejisté Pardubic prohráli v předehrávaném utkání 8. kola extraligy s Třincem 4:5.
před 3 hodinami
Ferencváros - Plzeň 1:1. Viktoria v závěru přišla o výhru
Fotbal

Přenos skončil
Ferencváros - Plzeň 1:1. Viktoria v závěru přišla o výhru

Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Ferencvárosem Budapešť a Viktorií Plzeň.
Další zprávy