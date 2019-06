První výhra v kvalifikaci. Zápas s Bulharskem otočil dvěma góly Schick

před 23 minutami

Patrik Schick slaví gól v kvalifikaci ME 2000 Česko - Bulharsko. | Foto: Milan Kammermayer

Čeští fotbalisté ve druhém z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy získali první body. V Praze na Letné porazili Bulharsko po obratu 2:1 a částečně napravili březnový debakl 0:5 z úvodního duelu skupiny v Anglii. Soupeře dnes poslal už ve třetí minutě do vedení Ismail Isa, ale góly v 19. a 50. minutě otočil stav Patrik Schick.

Český celek si v šestém zápase s Bulharskem v samostatné historii připsal pátou výhru. Reprezentanti se v pětičlenné kvalifikační skupině posunuli na postupové druhé místo o tři body za vedoucí Anglii a s bodovým náskokem na všechny tři zbývající soupeře.

V dalším duelu svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého přivítají v pondělí v Olomouci Černou Horu. Kvalifikace vyvrcholí na podzim, na šampionát postoupí první dva celky ze skupiny.

Letenský stadion před výkopem uctil minutou potlesku zesnulého reprezentanta Josefa Šurala, který před více než měsícem zemřel při autonehodě v Turecku, kde působil. Oba týmy na jeho počest nastoupily s černými páskami.

Český celek si horší vstup do utkání snad nemohl představit. Už po dvou minutách nacentroval kapitán Ivelin Popov, nabíhající Isa přeskočil Nováka a hlavou překonal Vaclíka. Prosadil se hned při reprezentační premiéře.

Domácí se z nečekaného úderu brzy vzpamatovali a v 19. minutě srovnali. Dimitrov při snaze vypíchnout míč nabíhajícímu Janktovi nabil na střelu Schickovi a ten propálil bulharského gólmana.

Český tým měl v první půli převahu, ale druhý gól do přestávky nedal. Dvakrát se neprosadil Jankto a v 29. minutě vychytal hostující brankář Krále, který při absenci několika středopolařů v čele s kapitánem Dočkalem nastoupil na pozici ofenzivního záložníka a poprvé hrál za reprezentační A-tým od začátku. Po následném rohu se otřela Schickova hlavička o břevno.

Útočník AS Řím se dočkal druhého gólu až pět minut po přestávce, kdy ho kolmicí vyslal do úniku Suchý. Schick zkušeně přes gólmana dloubl míč do sítě a poprvé v kariéře se za reprezentační A-tým trefil v jednom utkání dvakrát.

Domácí pak kontrolovali průběh a v 62. minutě mohli pojistit svůj náskok. Volný Novák však hlavičkoval vedle. V 75. minutě mohl zkompletovat hattrick Schick, ale radost mu po hlavičce do sítě zkazil odmávaný ofsajd.

Češi se dál snažili přidat pojistku. V 84. minutě ale střídající Doležal pálil vedle a Krejčího střelu vyrazil gólman. V závěru pětiminutového nastavení domácí přežili poslední nebezpečný nákop.

Utkání skupiny A kvalifikace fotbalového mistrovství Evropy 2020 v Praze:

ČR - Bulharsko 2:1 (1:1)

Branky: 19. a 50. Schick - 3. Isa. Rozhodčí: Bognar - Buzás, Kóbor (všichni Maď.). ŽK: Kadeřábek, Pavelka - Malinov, Dimitrov, Isa. Diváci: 13.482.

ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Pavelka, Souček - Masopust (65. Kopic), Král, Jankto (82. Krejčí) - Schick (77. Doležal). Trenér: Šilhavý.

Bulharsko: Michajlov - S. Popov, Dimitrov, Božikov, Nedjalkov - Minčev (46. Despodov), Malinov (63. Karabeljov), Sarmov, Nedělev (82. Čunčukov) - Isa, I. Popov. Trenér: Balakov.