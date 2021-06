Chorvat Lovren: Češi nejsou špatní, ale neměli bychom mít problém

Podle chorvatského fotbalisty Dejana Lovrena bude páteční zápas s českým týmem na evropském šampionátu náročný, protože svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého získali sebevědomí úvodní výhrou 2:0 nad Skotskem.

Obránce Petrohradu se však domnívá, že když vicemistři světa podají v Glasgow svůj ideální výkon, neměli by mít problém.

"Češi nejsou špatní. Mají za sebou náročné utkání a (Patrik) Schick v něm dal dva skvělé góly. Hrajou defenzivněji a jsou kompaktní. Nebude to vůbec snadné. Ale pokud to v pátek budeme opravdu my a budeme hrát tak, jak dokážeme, neměli bychom mít problém," řekl Lovren na tiskové konferenci.

"Bude to těžké, protože Češi vedou skupinu a po třech bodech se Skotskem získali sebevědomí. Musíme si dávat pozor na každý míč, být pevní a čekat na svoje šance," doplnil jednatřicetiletý stoper.

Kvůli problémům s kolenem vynechal první duel skupiny D, v němž Chorvaté na londýnském stadionu Wembley podlehli favorizované Anglii 0:1. Od pondělí ale už naplno trénuje s týmem Zlatka Daliče.

"Cítím se skvěle. Je příjemné být znovu v zápřahu. Ale o tom, jestli budu hrát v příštím utkání, rozhodne kouč," konstatoval Lovren.

Jeden z hlavních chorvatských lídrů na tréninku zvýšil hlas na svoje spoluhráče.

"Kdybyste prohráli 0:7, taky byste byli naštvaní. Se svým týmem nerad prohrávám. Trochu jsem se nechal unést a byl o něco hlasitější, ale takový prostě jsem. Na trénincích musíme všichni jet naplno, žádný relax," prohlásil bývalý hráč Dinama Záhřeb, Lyonu, Southamptonu a Liverpoolu.