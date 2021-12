Potvrzeno. V Dynamu už počítají s odchodem Talověrova, míří do Slavie

Trenér českobudějovických fotbalistů David Horejš je smířený s tím, že Dynamo v zimní přestávce opustí obránce Maksym Talověrov. Potvrdily se tak informace Aktuálně.cz o tom, že má jednadvacetiletý ukrajinský stoper namířeno do pražské Slavie. Zájem je i o další z opor Jihočechů útočníka Fortuna Basseye.

"Myslím, že odchod Makse je na 100 procent. Tam si myslím, že ten zájem je veliký. Objevilo se to i v novinách," řekl Horejš na tiskové konferenci po bezbrankové remíze v duelu 19. kola první ligy v Liberci.

Nejen Slavia má zájem také o útočníka Basseye. Třiadvacetiletý nigerijský hráč dal na podzim v lize devět branek a chybí mu jeden gól na čelo tabulky kanonýrů. "Co se týče Fortuna, tak uvidíme. Jestli přijde výhodná nabídka pro klub, tak ho asi nikdo držet nebude. Prožil fantastickou sezonu. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby ještě zůstal. Uvidíme, jaká přijde nabídka," uvedl Horejš.

Věří, že v případě odchodů opor se Dynamu povede mezery zacelit. "S vedením se bavíme o postech, které bychom chtěli doplnit. Máme vytypované hráče, věřím, že to dotáhneme. Jestli odejde Maks, budeme shánět někoho do zadních řad. Chtěli bychom do každé řady přivést hráče. Ale takového, který bude mít na základní sestavu," dodal Horejš, jehož tým přezimuje na osmém místě tabulky.