Teplice posilují obranu, podepsaly stopera Mazucha

Fotbalisty Teplic posílil obránce Ondřej Mazuch. Jednatřicetiletý stoper, který naposledy působil v Mladé Boleslavi, podepsal na Stínadlech smlouvu na rok a půl s následnou roční opcí. Severočeský celek o tom informoval na svých internetových stránkách.

"Avizovali jsme, že naší prioritou je přivést posily na post středního obránce, což se nám nyní s příchody Ondry Mazucha a Šimona Gabriela podařilo. Navíc přišel také Ruben Droehnle, se kterým počítáme na levou stranu obrany, ale může naskočit také na stoperu," řekl na webu sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek.

Mazuch do severočeského celku zamířil po roce v Mladé Boleslavi, za kterou čtyřnásobný český reprezentant odehrál 12 zápasů, z toho dva v tomto ročníku. Před tím nastupoval za Brno nebo Spartu, celkem má v české nejvyšší soutěži na kontě 54 utkání a čtyři branky.

Působil také ve Fiorentině, Anderlechtu, Dněpropetrovsku nebo anglickém Hullu. "Byli jsme s ním v kontaktu už delší čas, protože jsme chtěli stopera se zkušenostmi k našim mladým hráčům. Ondra je hráč, který své zkušenosti dokáže prodat. Navíc je zvyklý na hřišti komunikovat a mužstvo řídit, což nám tu chybělo," uvedl trenér Teplic Radim Kučera.

Vicemistr světa do 20 let z roku 2007 a bronzový medailista z Eura jednadvacítek z roku 2011 nad zájmem Severočechů neváhal. "Jakmile přišla nabídka od Teplic, tak jsem nad ničím nepřemýšlel. Znám trenéra i Štěpána Vachouška. Chtěl bych Teplicím pomoci k co nejlepšímu umístění v tabulce," prohlásil.